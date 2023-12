Renault Scénic E-Tech, il suv elettrico con oltre 600 chilometri di autonomia dice addio all’ansia di ricarica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pensi al nome Scénic e ti viene in mente un monovolume di taglia media per i viaggi in famiglia. Ora invece cambia tutto: la nuova Renault Scénic E-Tech che abbiamo guidato in anteprima nelle strade di campagna intorno a Mortefontaine, a nord di Parigi nasce soltanto elettrica (non c’è’nessuna versione termica) e in un formato suv e non più mpv. Del resto anche Espace, la madre di tutti i monovolume, è rinato sotto forma di crossover/suv.

Nella nuova, quinta generazione, candidata al premio auto dell’anno 2024, vinto tra l’altro dalla prima generazione, Mégane Scénic nel 1997, cambia tutto, ma non la vocazione ai lunghi viaggi e questo perché la vettura vanta una batteria a prova di range anxiety: 87 kWh, un valore da e-car di fascia alta, e da Tesla Killer, che garantisce 620 km di autonomia. In pratica po’ la prima Renault bev a superare la quota psicologica dei 500 km reali con un pieno di energia. Tra l’altro la ricarica veloce in DC accetta fino a 150 kW. La vettura è spinta da un motore sincrono da 220 cv e 300 Nm. La velocità massima è di 170 km/h e arriva a 100 orari in 7.4 secondi.

Renault Scénic E-Tech: guida, perfomance e dimensioni

Le prestazioni, come sempre quando si tratta di vetture a ioni di litio, sono più che briose: fluidità di marcia, riprese fulminee sono le doti di questa vettura che pur essendo una vettura da famiglia esibisce un’assetto sano grazie anche alle sospensioni posteriori multilink (all’anteriore troviamo un classicissimo MacPherson). Lo sterzo è bello diretto e in soli 2,3 giri permette una rotazione completa: così Scénic diventa molto agile e maneggevole in città nonostante le dimensioni. La vettura è lunga 4,47 metri, circa 7 cm più della precedente ed è alta 1,57 metri. Lungo il passo (2.790 mm) a vantaggio dell’abitabilità dei posti dietro (i cui passeggeri godono anche di molto spazio per la testa) e anche di un bagagliaio a prova di viaggi lunghi: da 545 litri a 1.670 litri. Scénic è fortemente imparentata, anche se nello stile si nota poco, con la Mégane E-Tech con cui condivide piattaforma (CMF-EV) alcuni lamierati e la plancia, ma con 28 cm in più, il nuovo modello punta alle famiglie e a chi ha bisogno di spazio. Inoltre, la sorella minore offre una batteria di minore capacità (40 kWh per 300 km Wltp e 60 kWh fino a 470 km Wltp) contro gli 87 kWh di Scénic Long Range, oggetto della nostra prova, ma è previsto l’arrivo di una versione da 60 kWh, con motore da 170 cv e 280 Nm. La trazione è solo anteriore.

Renault Scénic E-Tech, la tecnologia

A bordo ritroviamo layout e tecnologie digitali di Mégane e-tech, e anche delle cugine ibride Austral, Espace e Rafale. Infatti, la plancia è dominata dall’ottimo sistema R Link composto da due schermi integrati in una struttura a L. troviamo uno schermo da 12.3 pollici per la strumentazione e un display touch, verticale da 12 pollici. R Link è realizzato da Lg con sistema operativo Android Automotive: permette di utilizzare le mappe (con pianificazioni per le soste per la ricarica), i servizi di Google come l’assistente di assistente vocale (che, come sui device, funziona decentemente al contrario di quelli sviluppati in house dalle case auto). C’è anche lo store Google Play per installare app e Spotify è gia residente a bordo. In ogni caso, c’è Apple Car Play e Android Auto per integrare il proprio smartphone. L’interfaccia utente è quella di un tablet/smartphone Android, dunque facile da usare ma Renault dovrebbe, a nostro avviso, personalizzare temi e icone, magari per modello o per gamma in modo da distinguere le nuove Renault l’una delle altre anche a livello di design dell’interfaccia utente , e magari eliminare la marcata differenza di stile e grafica tra la parte “androidiana” e quella di gestione vettura. Criticabile, come su le altre Renault più recenti l’affollamento di leve sul piantone, soprattutto a destra dove oltre al tergi, troviamo il cambio e il satellite per il volume. L’arrivo è previsto nei primi mesi del 2024, prezzi non noti ma dovrebbero partire da circa 50 mila euro. Nel suo mirino c’è ovviamente Tesla Model Y, Peugeot E-3008 , Vw Id.5 e le proposte delle case cinesi.