Con OpenTable la prenotazione online del ristorante è sempre più personalizzata La app presente in 20 Paesi ha già accordi con 170 locali milanesi, in attesa che passi l’emergenza coronavirus di Gianni Rusconi

2' di lettura

Oltre 170 locali milanesi hanno scelto il suo software per accogliere – appena sarà passata l’emergenza coronavirus –ospiti in arrivo da tutto il mondo: è questa la dote che accompagna lo sbarco in Italia di una delle piattaforme più diffuse su scala internazionale per prenotare online il tavolo al ristorante.

Fondata nel 1998 a San Francisco, oggi OpenTable è una realtà che serve oltre 54mila esercizi commerciali in più di 20 Paesi, gestendo ogni mese il booking di oltre 130 milioni di avventori. Un colosso che duella con altri giganti come MyTable.com, Bookatable.com e The Fork e che arriva nel nostro Paese, partendo da Milano con la versione localizzata dei suoi due prodotti dedicati agli operatori dell’hospitality: GuestCenter e Connect.

Il primo, più completo, permette di pianificare i turni ai tavoli, raccogliere le preferenze e le recensioni degli ospiti, proporre offerte e impostare opzioni di menu speciali e realizzare report statistici a supporto dei processi decisionali; il secondo prevede invece la possibilità di effettuare prenotazioni 24 ore su 24 e accedere agli strumenti di reporting di base.

Per Adrian Valeriano, vice presidente di OpenTable per la regione Emea, la scommessa di entrare sul mercato italiano è di quelle importanti. Sono diverse “le food destination” italiane che potrebbero rientrare nei progetti futuri della società. Società che, non va dimenticato, ha alle spalle un gruppo come Booking Holdings (di cui fa parte anche Booking.com), ed esserne parte, come ha spiegato Valeriano al Sole24Ore «ci garantisce l'opportunità di fornire agli utenti un servizio completo e più personalizzato, di comprendere tendenze e abitudini dei viaggiatori di tutto il mondo, anche nell'ottica della continua personalizzazione dell'esperienza al ristorante all'insegna dell'autenticità».

Per distinguersi dalla concorrenza non basta ovviamente il buon proposito di «aiutare i viaggiatori a diventare dei veri e propri foodie, mettendo a loro disposizione un'ampia selezione di ristoranti». Serve, come assicura ancora il manager, un lavoro di aggiornamento costante dell'app affinché sia possibile prenotare il tavolo ideale in maniera ancora più immediata e attraverso opzioni sempre più pertinenti e personalizzate per il singolo avventore, in base alle sue passate prenotazioni, ai ristoranti più apprezzati e alle sue preferenze gastronomiche.

Sul tavolo, infine, OpenTable mette anche funzionalità ad hoc per aiutare i ristoranti a ridurre le mancate presenze, rifiutando più prenotazioni per la stessa fascia oraria o entro le successive due ore e mezza (e chi non si presenta senza avvisare per quattro volte nel corso dello stesso anno non potrà più utilizzare il servizio di booking).