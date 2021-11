Con l'Orchestra di S. Cecilia il pianista Daniil Trifonov

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Settimana di orchestre, direttori e solisti di spicco. A Roma l'Orchestra di S. Cecilia, con il suo direttore Antonio Pappano, suona assieme a uno dei massimi pianisti, Daniil Trifonov, che ha solo trent'anni e si è affermato già da anni; dopo i concerti romani partono per un tour europeo. A Milano due concerti ravvicinati con la Filarmonica: uno con il suo direttore Riccardo Chailly, l'altro con il berlinese Thielemann, che ritorna con gli scaligeri dopo quasi trent'anni.



Milano

Il 22 alla Scala l'Orchestra Filarmonica della Scala interpreta Sinfonie di Mendelssohn (la n. 3) e Beethoven (la n. 6), direttore Riccardo Chailly. Il 25-26-27 ecco la medesima formazione, il direttore è Christian Thielemann, musiche di Richard Strauss (i Lieder op. 27) e Brahms (la Sinfonia n. 4). Thielemann ritorna a dirigere i musicisti scaligeri (l'ultima volta è stata nel 1993), anche se è tornato al Piermarini nel 2008 alla testa dei Münchner Philharmoniker e nel 2017 con la Staatskapelle Dresden, formazione di cui è stato direttore fino allo scorso maggio.

Roma

Il 24 al Parco della Musica l'oratorio di Vivaldi Juditha Triumphans, con l'Accademia Barocca e il Coro di S. Cecilia, direttore Federico Maria Sardelli. Il 25-26-27 l'Orchestra di S. Cecilia con il suo direttore Antonio Pappano,con il pianista Daniil Trifonov. Juditha Triumphans è l’unico dei quattro oratori sacri che sappiamo scritti da Vivaldi di cui ci sia giunta la partitura, circostanza che rende questo lavoro estremamente prezioso per i posteri. Si tratta inoltre del testo che per primo rivelò al pubblico moderno il volto tuttora meno noto dell’arte di Vivaldi, quello di autore non solo strumentale, ma vocale.

Torino

Il 25-26 all'Auditorium Toscanini l'Orchestra Rai nel Concerto per violino di Brahms, solista Nikolaj Szeps-Znaider, direttore James Conlon; segue la Sinfonia n. 12 di Sostakovic. Anche in live streaming su raicultura.it. Torna sul podio dell'Orchestra Rai il direttore americano, che l'ha guidata come per quattro anni, dal 2016 al 2020. Szeps-Znaider torna a suonare con la formazione torinese in veste di violinista, dopo il ciclo di tre concerti della primavera 2019, che lo vide protagonista rispettivamente come direttore, solista e in formazione cameristica.