«Con la pandemia il cibo è tornato fattore di pressione sociale»

Il sapere e la conoscenza maturata da BF è messo a disposizione, attraverso IBF Servizi, dell’agricoltura italiana a sostegno della sua evoluzione e del miglioramento della propria competitività.

Classe 1967, laurea in Scienze agrarie all’Università di Firenze, Federico Vecchioni nasce come imprenditore agricolo nell’azienda toscana di famiglia e oggi è top manager e tra gli azionisti principali del gruppo BF Spa: «Sono sempre stato convinto - dice - che il lavoro produce non solo processi di crescita individuali e professionali, ma anche valori importanti per la collettività. Detto con parole semplici: mentre svolgo il mio lavoro ho la consapevolezza di contribuire allo sviluppo della società e del contesto in cui vivo e opero, in Italia come nel mondo. E in questo periodo caratterizzato da un’emergenza sanitaria a livello globale, da difficoltà economiche e sociali rese ancora più palesi, ho compreso ancor più chiaramente che l’impegno di tutti noi deve essere indirizzato verso il benessere delle persone che per chi fa il mio lavoro, si traduce nella cura della terra e della natura garanzia di qualità per un numero di esseri umani sempre più diffuso.

«È partendo da questa base - spiega Vecchioni - che ho maturato la riflessione che il domani dell’uomo e il benessere dell’umanità sono strettamente connessi al domani della terra. Alla terra è chiesto di sfamare sempre più popoli, però sappiamo che la terrà coltivabile non è inesauribile. Mai come in questa epoca di emergenza mondiale, rivelata così violentemente dalla pandemia, si pone il tema del cibo quale elemento di stabilità economica e sociale. Ne è un esempio l’annuncio dato dalla Russia per quanto riguarda i mercati dei cereali, che ha messo in luce le differenti dimensioni economiche dei blocchi geografici e il grado di competitività produttiva dei singoli Stati.

«Al termine dell’emergenza non penso che la globalizzazione subirà una battuta d’arresto, ma cambierà in funzione dei punti di forza o di debolezza delle singole aree. L’approvvigionamento di cibo sarà un fattore discriminante per porsi in sicurezza. Il protagonismo dei Paesi del blocco asiatico e dell’Est europeo rischia di avere effetti imprevedibili sulle filiere. Il cibo ha sempre di più un valore strategico come lo ha l’energia con il petrolio e il gas. Il cibo è un antidoto alle tensioni sociali, uno strumento di pressione, una leva politica. È scritto nella storia. E oggi drammaticamente si ripropone. Vorrei ricordare un grande ministro come Marcora quando disse: se non difendete l’agricoltura, morirete di fame».

Un Paese come l’Italia, dove il concetto dello sviluppo delle filiere alimentari riveste da sempre un ruolo di centralità, deve quindi fare tesoro di quanto accaduto e avere piena consapevolezza che l’agricoltura innovativa e sostenibile è uno dei perni della crescita economica, sintetizza Vecchioni. «È quindi importante - aggiunge Vecchioni - comprendere che questo patrimonio tutto italiano è costituito da aziende, poli accademici e di un mix di tradizione e innovazione che deve diventare un fattore esportabile in quei Paesi che non lo hanno. Solo così l’Italia potrà rimanere un Paese competitivo in questo particolare settore».