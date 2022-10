«Con Pixel 7 abbiamo messo Google in una scatola. E ora usciamo dallo smartphone»

Un esempio, spiega il manager, è proprio nei progressi che abbiamo compiuto con il processore Google Tensor. «Oggi se chiedete a un utente quale è la funzionalità più apprezzata vi risponderà la durata cioè la batteria - osserva Nanda Ramachandran -. Ma aggiungo anche la sicurezza. Per la prima volta abbiamo inserito nel nostro hardware Titan M2 una soluzione di protezione che è uno standard internazionale utilizzato per rendere più sicure l’identità su Sim, carte di credito e chip. Vuole dire che introduciamo le più rigorose linee guida che oggi proteggono banche, operatori telefonici e governi. E poi c’è l’intelligenza artificiale: ogni anno si compiono passi in avanti. Particolarmente interessante su Pixel 7 è l’integrazione tra i servizi di traduzione di Google, la connessione con gli auricolari e l’uso degli algoritmi per la gestione delle chiamate».

La roadmap sull’AI

Se però sul fronte tecnologico è immaginabile la roadmap di Google nell’elettronica di consumo è meno chiara la strategia sul fronte commerciale. In parte come è accaduto in passato a Microsoft sul fronte degli smartphone la direzione di questi grandissimi giganti delle tecnologie non è sempre chiara. Google come Microsoft sono gigante che non vivono di elettronica di consumo ma di cloud computing, servizi e pubblicità nel caso di Big G.

Per entrambi la strategia commerciale sui prodotti non è sempre lineare. Sollevò non poche perplessità, infatti, la scelta di Google di non vendere sul nostro territorio il loro smartphone. L'Italia in Europa è indubbiamente un mercato attraente sul fronte della domanda di smartphone, abbiamo in percentuale una altissima diffusione di dispositivi mobili per abitante, perché quindi preferire altri Paesi? «Era il 2020 - risponde il manager - ed eravamo agli inizi della pandemia. Decidemmo di non portare il Pixel 5 per due ragioni: la mancanza di infrastrutture di 5G e una oggettiva mancanza di prodotto dovuta alla crisi nella supply chain. Entrambi questi problemi sono stati risolti già a partire del lancio della famiglia di Pixel 6. Anzi, a partire da quest’anno il mercato italiano è e sarà sempre più importante».

Anche per questo da quanto ci risulta sono in corso colloqui con gli operatori telefonici per vendere i Pixel attraverso abbonamento. Attualmente infatti i Pixel si trovano solo su Amazon o negli Store di Google. Per la grande distribuzione, fanno sapere i manager, occorrerà aspettare di avere più prodotti.