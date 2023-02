Con Playstation VR2 la realtà virtuale videoludica compie un salto in avanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il primo visore consumer a offrire il tracciamento oculare e il primo a offrire senza dubbio una realtà virtuale di qualità senza Pc. In sintesi Playstation Vr2 lanciato il 22 febbraio a 599 euro non è un game changer, un dispositivo che aggiunge qualcosa di nuovo a quanto conosciamo della realtà virtuale o del metaverso ma è il migliore dispositivo per giocare e divertirsi nei mondi sintentetici videoludici. Lo abbiamo provato per una settimana e per chi era abituato al vecchio caschetto del 2016 anticipiamo subito che è tutto un altro mondo, anzi siamo su un nuovo pianeta.

Installazione, design e cavi

Una volta acceso e collegato la prima cosa che ci ha colpito è stata l’attenzione all'esperienza utente. Gli ingegneri di Playstation sette anni dopo Psvr hanno fatto tesoro degli errori e imparato dalla concorrenza rendendo la realtà virtuale più accessibile anche per chi soffre di chinetosi (motion sickness). Si disegna l'area di gioco, puoi usare la periferica in piedi o seduto. Quindi, puoi camminare per la stanza mentre le sue telecamere integrate misurano la posizione in tempo reale della tua testa, delle mani che brandiscono il controller e degli occhi in modo che possa regolare un’immagine 4K in modo che corrisponda.

Alcuni giochi tra cui Horizon Call of the Mountain ti permettono di muoverti teletrasportandoti in un punto a tua scelta, il che può impedire al tuo cervello di confondersi quando ti muovi nel gioco generando giramenti di testi e nausea. Può perché – ricordiamo - finora nessun caschetto in commercio è stato in grado di escludere sintomi anche perché molto dipende da chi progetta l'esperienza in Vr.

Ciò detto Psvr2 è straordinariamente comoda e leggera (solo 550 grammi di peso). Permette di regolare la distanza tra le lenti così da avere una messa a fuoco perfetta in funzione della propria distanza inter-pupillare. Ed è anche facile da installare. Sostanzialmente c’è un cavo Usb-C da collegare nella parte anteriore della console. Si accende la periferica e la fase di configurazione e rapida e indolore. Prima di proseguire dedichiamo una frase alle presenza del cavo che è stata criticata fin da subito da esperti e non della Vr. Il cavo c'è è vero, è di cinque metri e pure pesante ma appena inizia l'esperinza in Vr è come se sparisse. Quanto ai controller, ricordano nella forma e nell’esperienza d’uso quelli di Meta. Ma quando prendi le cose hanno una sensazione più solida.

Cosa c’è dentro e come si vede?

Non è in assoluto il migliore visore in circolazione quanto a qualità visiva ma offre una risoluzione 4K di 2000x2040 per occhio superiore a Meta Quest 2. Ma ci è sembrata migliore persino del Pico 4 anche se la risoluzione è superiore. Merito anche del pannello Oled a 120 Hz più luminoso e colorato (sicuramente di un Lcd) e del campo visivo a 110 gradi che rende l’esperienza meno claustrofobica. Le lenti Fresnel di Sony sono state preferite al sistema ottico pancake di Meta. Il rischio di bagliori nell’obiettivo tipico di questo tipo di lenti però è stato disinnescato, forse a causa del design brevettato di Sony. Quindi bene. L’altra innovazione è quella legata al tracciamento delle sguardo: all’interno del visore ci sono infatti due camere a infrarossi che tracciano il movimento degli occhi. Questa soluzione non è stata implementato solo per abilitare nuove meccaniche di gioco ma anche per generare immagini ad alta risoluzione solo nella direzione dello sguardo, il che è un bene in termini di gestione della potenza di calcolo.