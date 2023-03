«Con il Pnrr e filiere più integrate l’Abruzzo cambierà pelle»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È convinto che quest’anno e il prossimo potranno rappresentare una vera svolta. Il motivo è spiegato in una sigla: Pnrr. E cioè il Piano nazionale di ripresa e resilienza con i fondi che mette a disposizione: non solo per le infrastrutture ma anche per gli investimenti nelle scienze della vita, nelle tecnologie, nel digitale e molto altro. «Un salto quantico, per tutto il territorio», lo definisce Riccardo Podda, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo interno, fresco di riconferma per i prossimi due anni.

Ai salti quantici è abituato, nella sua realtà di manager in Thales Alenia Space Italia, leader nella produzione di satelliti, del gruppo Leonardo. Ora vede questa prospettiva nell’area che va dall’Aquila ai suoi dintorni, dove sono presenti molte grandi imprese, dalla farmaceutica all’automotive, allo spazio, alla chimica, in grado di trainare nel cambiamento tutta la filiera, quindi anche le piccole imprese.

È fiducioso sulle prospettive future?

Il Pnrr è un’opportunità enorme. Noi che in azienda progettiamo alta tecnologia abbiamo già da tempo la visione della rivoluzione che si potrebbe verificare e che si proietterà su tutta la filiera e sull’occupazione.

L’Abruzzo nei primi nove mesi del 2022 ha avuto un andamento di crescita, occupazione, export inferiore alla media del paese. Il sistema produttivo della provincia dell’Aquila è composto soprattutto da micro e piccole imprese: sarà un’impostazione di filiera a trainare una ripresa?