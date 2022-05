Con il Pnrr occasione storica per costruire campus più efficaci

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Negli ultimi anni il concetto di sostenibilità ha assunto un ruolo di primo piano nelle politiche pubbliche e nelle strategie aziendali ma, allo stesso tempo, ha registrato una profonda evoluzione che, partendo da una visione focalizzata solo sugli aspetti ecologici, è arrivata a un significato più globale, che tiene conto anche della dimensione sociale e di quella economica.

L’attenzione dei policy maker, degli attori pubblici e privati sul tema è molto cresciuta, basti pensare ai numerosi corsi universitari che sono nati in tal senso e alle 6 missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che citano più volte il tema della transizione ecologica, della mobilità sostenibile ma anche, e soprattutto, dell’inclusione sociale e della coesione.

Loading...

Per chi come noi si occupa di student housing l’impegno in investimenti sul tema sostenibilità attraverso scelte sempre più consapevoli, etiche e rispettose del territorio è un dovere. Dall’utilizzo di prodotti che tutelano l’ambiente, all’attenzione alle emissioni inquinanti e all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, passando per l’utilizzo della tecnologia nel campo dell’edilizia, a partire dalla “smartizzazione” e domotizzazione degli impianti. Elementi che non possono prescindere nella fase di ideazione delle strutture per tutti gli studenti universitari e che noi consideriamo un must.

Il patrimonio immobiliare italiano è abbastanza datato e proprio per questo strutturare progetti che tengono conto di queste esigenze può rappresentare una spinta propulsiva verso il cambiamento, non solo in termini di bellezza architettonica, ma anche di ecosostenibilità, uno dei primi punti nelle agende di qualunque organismo di governo ai giorni d’oggi.

Riuscire a riqualificare edifici esistenti integrati con il tessuto urbano è sicuramente una sfida, ma per chi ne coglie il potenziale, è anche un importante stimolo. Inoltre, siamo consapevoli che non è possibile fermarsi alla sostenibilità ambientale, ma bisogna continuare a investire nella “sostenibilità umana”, prendendosi particolare cura dei dettagli e degli spazi che si immaginano e poi si creano, realizzando ambienti belli, confortevoli, pratici e funzionali alla vita degli studenti.