Con la produzione mirata riduci i consumi elettrici

Da oltre 50 anni nel settore della pietra naturale, Marmi Corradini ha aperto le porte alle nuove tecnologie. Qui i blocchi di pietra naturale arrivano da diverse parti del mondo, e vengono trasformatio per diventare semilavorati o prodotti finiti (dai rivestimenti ai piani cucina e pavimentazioni). «Sostenibilità e digitaliazzazione viaggiano insieme - spiega Cristina Corradini, amministratore delegato Marmi Corradini Group Spa - Nel 2021 abbiamo ottenuto la certificazione di impresa sostenibile, prima impresa lapidea in Italia. Ne abbiamo fatto un punto di partenza per le successive politiche di sviluppo». Il Piano 4.0 ha portato in quattro anni a cambiare circa l’80% dei macchinari: questo ha permesso di avere tecnologie più performati, migliorare produttività, qualità e anche condizioni di lavoro dei collaboratori. L’interconnessione fra amministrazione e produzione ha poi offerto una gran quantità di dati: «Negli ultimi 18 mesi si è andata approfondendo l’analisi soprattutto per il forte aumento di materia prima ed energia elettrica, per noi tema particolarmente caldo. Abbiamo adottato soluzione che ha consentito di interloquire con i macchinari per ottenere informazioni, con tutti i dati raccolti in real time elaborati e trasmessi come report per la direzione, ogni lunedì. Riusciamo ad avere per ogni mq prodotto una serie di informazioni, dalla quantità alla misura, l’energia consumata, l’acqua, il tempo macchina, il costo della manodopera, cosi da determinare esattamente i costi di produzione». Questo ha consentito di intervenire tempestivamente sul prezzo di vendita, riadattando i listini

a quelli che sono gli andamenti del mercato «e ha anche evidenziato criticità e permesso di migliorare gestione, manutenzioni, tempi di fermo e costi connessi. Oggi riusciamo a gestire meglio l’uso di energia perchè conoscere e costo e assorbimento a seconda del tipo di pietra consente di organizzare, e magari tagliare un blocco magari nelle fasce orari con costi inferiori». Il tutto senza essere «esperti di digitalizzazione: ci siamo affidati a una società esterna»