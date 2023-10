Con i Progetti Scuola ABC viaggio alla scoperta del cinema

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte il progetto “Cinema, Storia&Società”, presso la Casa del Cinema di Roma, inserito nel programma dei Progetti Scuola ABC, con la presenza di Giovanna Pugliese Coordinatrice Progetti Scuola ABC - Zètema Progetto Cultura, Lorenza Lei Responsabile Struttura Autonoma Cinema – Gabinetto del Presidente Regione Lazio, Angela Levatino Direttrice Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico di Roma Capitale, Giuliana Gamba Regista e membro del Consiglio direttivo Giornate degli Autori, Marta Savina Regista, Giovanni Bianconi Giornalista, Fabio Ferzetti Critico cinematografico, Fidel, Signorile, sceneggiatore.



Le dichiarazioni

«Sono felice di rinnovare l’appuntamento con i Progetti Scuola ABC, che riparte con forza anche dopo questi anni difficili, confermando la necessità e il valore della cultura, dell’arte e della bellezza, un contributo essenziale per la crescita dei ragazzi e delle ragazze di oggi», afferma Giovanna Pugliese. «La Regione Lazio sostiene il cinema e l’audiovisivo dalla produzione alle sale cinematografiche e tiene particolarmente alla formazione delle giovani generazioni. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale ai docenti, che hanno una grande responsabilità, perchè sono la chiave per aprire la porta verso il futuro degli studenti. Crediamo nei Progetti Scuola ABC con cui sono sicura faremo un ottimo lavoro. I giovani e le famiglie sono fondamentali per progredire verso un futuro più consapevole», ha aggiunto Lorenza Lei. «Progetti Scuola ABC è un’iniziativa molto importante per Roma Capitale che nutre un grande interesse nel cinema per ragazzi. Il cinema è un eccellente strumento di comunicazione didattica ed educativa, è un vero e proprio mezzo di apprendimento», ha proseguito, Angela Levatino.



Cosa sono i progetti Scuola ABC

I Progetti Scuola ABC accompagnano gli studenti e le studentesse delle Scuole secondarie alla scoperta del cinema e dell’audiovisivo, della scrittura, della musica, del teatro, della storia e dei luoghi unici di Roma e della regione Lazio. Grazie alla guida di artisti, attori, registi, storici, esperti di settore e giornalisti, si apre un canale vivo di comunicazione con le ragazze e i ragazzi, per confrontarsi con loro sulla nostra cultura e identità, approfondendo insieme alcuni snodi cruciali della nostra storia e affrontando le difficoltà che oggi attraversano persone e comunità. Queste attività vanno ad integrare e a rinnovare i piani di offerta formativa, favorendo una continua apertura al mondo della conoscenza e, grazie al costante e determinante lavoro dei docenti, contribuiscono a migliorare il livello di qualificazione dei giovani, con la speranza di facilitare la loro permanenza nei contesti scolastici e formativi.