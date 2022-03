Con il progetto Amag parte la rivoluzione smart della città di Alessandria

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Amag, la multiutility nell’Alessandrino presieduta da Paolo Arrobbio, punta sulle smart technologies e lancia un bando per selezionare il soggetto che realizzerà gli interventi – su infrastrutture e servizi – per implementare la smart city, a cominciare dall’illuminazione, dalla gestione dei cassonetti, per i rifiuti fino alle telecamere intelligenti e il wifi pubblico.

Il soggetto promotore è il Raggruppamento Sistematica (mandataria) e G7International (mandante), che hanno presentato una proposta in linea con le indicazioni ricevute dal Consorzio Amag Servizi. La società ha indetto una gara pubblica, nell'ambito della quale il soggetto promotore avrà il diritto di prelazione. Al vincitore della gara spetterà, nel corso dei successivi 15 mesi, la realizzazione, in project financing, del progetto che vale 25 milioni per trasformare in chiave digital i servizi pubblici del Comune di Alessandria. Obiettivo dei vertici di Amag è allargare questo tipo di servizio ad altri comuni azionisti per rilanciare il turismo nelle aree collinari che vivono ancora un problema di digital divide.