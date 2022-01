Con quarantene e smart working si allungano i tempi della prima colazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La colazione è un pasto importante. Lo abbiamo sentito spesso ripetere dai nutrizionisti, uniti nel denunciare la tendenza a trascurarla, soprattutto da parte degli adulti. Sembra invece che quarantene e smart working abbiano fatto ritrovare piacere il piacere di questa abitudine a molti italiani. Almeno a guardare ai risultati delle indagini di mercato che Mulino Bianco ha commissionato a Bva Doxa e Innate Motion in occasione del lancio della sua nuova raccolta punti: grazie alla riduzione degli spostamenti verso il posto di lavoro conseguente alla diffusione dello smart working, la colazione torna un rito casalingo e guadagna tempo, raggiungendo una durata media di 13 minuti.

Secondo l’indagine di Innate Motion, «gli italiani raccontano di poter dedicare un po' più di tempo ad una colazione tranquilla e serena, e di voler mantenere questa abitudine anche dopo il ritorno alla normalità». Il tempo guadagnato «spesso si traduce in una più accurata preparazione dei cibi, a beneficio soprattutto di quelli che richiedono cotture».Sempre secondo l'indagine, «protagonisti della colazione sono in primis caffè e biscotti, seguiti da yogurt, creme spalmabili e cereali». Il lockdown ha invece ridotto la possibilità di fare colazione al bar con i tradizionali cornetto e cappuccino.

Loading...

Secondo la ricerca Doxa, inoltre, il 91% fa colazione tutti i giorni e principalmente a casa (84%): «In un momento in cui, a causa della pandemia da Covid, si è diffuso un senso di profonda incertezza e insicurezza, la colazione è in generale un momento che fa stare bene (96%), tanto che 8 persone su 10 vorrebbero dedicargli più tempo», spiegano dall’istituto di ricerca. Il 64% collega la felicità che scaturisce dalla colazione «alla possibilità di godere di un momento intimo e di rilassatezza». Per il 41% la gioia di questo momento è più direttamente connessa «al poter mangiare qualcosa di buono». Per il 33% stare bene a colazione è sinonimo di condivisione di tempo con la propria famiglia.

Per 3 italiani su 4 la colazione è principalmente dolce (soprattutto per le donne, nella fascia d'età 35-54 anni) mentre il 18% ama alternare dolce e salato e solo il 7% il primo pasto della giornata è salato. Al 36% piace sperimentare e diversificare spesso il proprio pasto del mattino.

La colazione è poi collegata alla passione tutta italiana per le raccolte punti, una tendenza che affonda le radici negli anni ‘70 e mostra ancora oggi un forte radicamento, tanto che oltre 20 milioni di famiglie (oltre 8 su 10) dichiarano di avere partecipato almeno una volta nella vita a questo tipo di iniziative. Il 22% degli italiani si dichiara addirittura «appassionato dei concorsi a premi». Per il 39% le raccolte punti rappresentano «una sfida divertente», per il 36% «un'abitudine», per il 23% «un modo per sentirsi più vicini alle marche preferite», per il 17% sono «un momento che unisce la famiglia».