Con Retail Hub e Talent Garden nasce il primo coworking verticale

2' di lettura

Nasce a Milano la prima esperienza di coworking nel mondo retail. Retail Hub –il primo acceleratore di startup e scaleup verticale nel mercato del retail fondato da Antonio Ragusa e Massimo Volpe – e Talent Garden – piattaforma lper il networking e la formazione nell'ambito dell'innovazione digitale, con 18 campus in 8 Paesi – hanno stretto una partnership per creare il primo coworking verticale per il mondo retail. Sarà la sede di via Calabiana a Milano ad ospitare il primo spazio, ma è già aperta la selezione di un altro building, sempre a Milano, destinato ad ospitare un secondo coworking verticale.

L’intesa ha l’obiettivo di poter garantire ad un settore in piena rivoluzione uno spazio di sperimentazione e di incontro tra tutte le startup e pmi innovative che stanno aiutando ad evolvere il settore del retail (fisico e online) e le aziende, che sono sempre più alla ricerca di soluzioni e tecnologie disruptive per risolvere le esigenze di questo mercato. Il coworking sarà un luogo unico non solo per la sua verticalità, ma anche per il suo concept che punta alla sperimentazione e R&D dove, accanto alle postazioni più tradizionali, si svilupperà un’area dedicata a testare tutte le tecnologie, creando così il primo store del futuro all’interno di un campus.

«Non potevamo trovare un partner migliore di Talent Garden per questo progetto – ha commentato Massimo Volpe, co-fondatore di Retail Hub con Antonio Ragusa –. Entrambi crediamo nell’importanza di costruire una community legata all’innovazione e all’internazionalizzazione. Per questo è stato facile ritrovarci d’accordo sulla volontà di realizzare questo progetto verticale per un settore in così grande evoluzione come il retail. Un luogo che renderà esponenziali le opportunità di relazione per tutti gli startupper che vogliono aiutare il settore del commercio».

La partnership con Retail Hub rappresenta un importante passo anche per Talent Garden, che ha come mission la creazione di luoghi dell’innovazione dove sostenere i talenti nella loro crescita e connetterli a livello globale. Talent Garden arriva a questa collaborazione già forte dell’esperienza maturata con Talent Garden Milano Isola, il primo campus verticale interamente dedicato a food e sostenibilità, nato nell’ottobre del 2019.