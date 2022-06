«Con rete unica focus dalla parità di accesso si sposta alla parità di qualità»

Le criticità che restano sono associate al fatto che le reti, oggi come non mai, sono in accelerata evoluzione verso la banda ultra larga. Affinché l'azione di miglioramento continuo del sistema infrastrutturale possa svilupparsi in maniera efficace ed efficiente occorre mantenere una vigilanza attiva, capillare e costante di tutti i processi di delivery e assurance e, soprattutto, seguire attentamente le dinamiche che necessariamente questi processi adotteranno per adattarsi a uno scenario industriale e regolamentare in continua evoluzione, per verificarne l'adeguatezza. La competenza tecnica specifica e l'esperienza acquista dall'OdV in questi anni torneranno utili proprio per far fronte a queste nuove sfide.A

Alla luce dell'offerta di Tim per co-investire e soprattutto della possibilità di rete unica che ruolo potrebbe avere ancora l'Organo di vigilanza?

Certamente l'evoluzione degli scenari regolamentari impone anche una evoluzione del ruolo e dell'impegno dell'Organo di vigilanza. Le prospettive sul futuro della rete di accesso (separazione strutturale, coinvestimento) richiederanno una ristrutturazione dei presidi di vigilanza e controllo delle regole di settore. Il passaggio da un operatore infrastrutturale dominante e verticalmente integrato a un operatore unico wholesale rende certamente superata la problematica della garanzia di parità di trattamento, ma sposta l'attenzione sulla questione riguardante la "parità" di qualità della rete associata al rispetto dei programmi di sviluppo della copertura Ftth della stessa. Oggi, come nel futuro prossimo, i diversi servizi sono forniti su una infrastruttura geograficamente disomogenea in termini di disponibilità di ultrabroadband, proprio perché in evoluzione. Un operatore infrastrutturale in monopolio di fatto, seppur non verticalmente integrato, potrebbe non sentirsi incentivato a investire quanto necessario per garantire un rapido sviluppo della rete FTTH in tutte le aree del Paese, e soprattutto investire in manutenzione preventiva per garantire la disponibilità e una omogeneità del livello qualitativo delle connessioni, coerente con l'infrastruttura disponibile. Un organo di vigilanza, con le sue competenze tecniche specifiche dei processi, potrebbe coadiuvare le Autorità per assicurare il monitoraggio e il presidio di questi aspetti.

Anche il rapporto con Agcom, l'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, sarà oggetto di trasformazione?

Il rapporto con l'Autorità è stato sempre molto proficuo. Grazie alla piena indipendenza e all'autonomia della sua azione, l'OdV si è rivelato un valido alleato dell'attività regolatoria dell'Autorità, ed ha assunto, di fatto, la funzione di braccio operativo tecnico-regolatorio dell'Agcom sui temi di non discriminazione e parità di trattamento. La trasformazione sarà inevitabile, perché gli scenari sono e saranno diversi da quelli che nel 2008 portarono l'Italia, pioniera in Europa, alla sua costituzione. Per il futuro l'OdV sarà certamente pronto a dare tutto il supporto necessario a garantire gli interessi del mercato e del Paese, anche nei mutati scenari che si delineeranno prossimamente. Il rapporto di collaborazione con Agcom, già solido oggi, a mio avviso non potrà che rafforzarsi.