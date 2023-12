Con la revoca anticipata dell’amministratore scatta il risarcimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un gruppo di condòmini non è soddisfatto dell’operato dell’amministratore e vorrebbe revocargli l’incarico prima della scadenza del contratto. È possibile procedere? Quanto costa recedere in anticipo?

L’amministratore di condominio può essere revocato dall’assemblea, anche senza giusta causa, alla scadenza naturale del mandato, mentre in caso di revoca anticipata dell’accordo, a meno che la scelta sia motivata da una giusta causa, il professionista ha diritto a un risarcimento.

L’articolo 1129, comma 11, del Codice civile spiega che la revoca dell’amministratore può essere deliberata in qualsiasi momento dall’assemblea, con lo stesso quorum utilizzato per la nomina, ossia il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Il provvedimento può essere altresì ordinato dall’Autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, in caso di gravi irregolarità compiute dall’amministratore. Qualora siano emerse gravi inadempienze fiscali o in caso di mancata apertura di un conto corrente postale o bancario intestato al condominio, ciascun condomino può chiedere la convocazione dell’assemblea e la revoca del mandato. Qualora l’assemblea non decida, non resta che rivolgersi al giudice.

Nel novero delle “gravi irregolarità” previste dall’articolo 1129 figurano: 1l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore; 2 la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3 la mancata apertura e utilizzazione del conto condominiale; 4 la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condòmini; 5 l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6 qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7 la mancata cura dei registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità, nonché il rifiuto di fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 8 l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali riferibili all’amministratore, compreso il codice fiscale, o, se si tratta di società, della sede legale e della denominazione. I dati relativi al locale in cui si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore e di contabilità. E ancora, i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L’elenco non è tassativo, con l’Autorità giudiziaria che può valutare “gravi” determinati fatti o comportamenti del professionista e disporre la risoluzione immediata del rapporto di mandato.

Con riferimento al provvedimento giudiziale di revoca, l’articolo 64 delle “Disposizioni di attuazione del Codice civile” prevede che l’atto possa essere adottato una volta sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Il tribunale decide quindi in camera di consiglio, con un decreto motivato. La stessa norma dispone, inoltre, che «contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Tutta la documentazione da consegnare al successore

Come deve comportarsi l'amministratore quando gli viene notificato il provvedimento di revoca del mandato?

L'articolo 1129, comma otto, del Codice civile prevede che una volta cessato l'incarico, l'amministratore è tenuto a consegnare al professionista che gli subentra tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini. Fra i documenti da restituire figurano, fra gli altri, il regolamento condominiale, il registro dei verbali, i documenti contabili, l'inventario dei beni comuni, la pianta dello stabile, gli atti di convocazione dell'assemblea, le certificazioni degli impianti, ecc... L'amministratore, inoltre, deve «eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi». In caso di mancata riconsegna dei documenti, il successore può agire giudizialmente, anche in sede di urgenza, senza la necessaria autorizzazione dell'assemblea, in quanto molti documenti sono ritenuti essenziali per lo svolgimento del suo mandato. Si pensi esemplificativamente ai documenti fiscali, o bancari, o assicurativi e altro. E ciò vale anche nel caso in cui l'amministratore uscente sia in attesa di ricevere eventuali rimborsi per somme anticipate per conto del condominio.

Il professionista che non consegna la documentazione rischia, infine, di incorrere nel reato di appropriazione indebita.

Il professionista può dimettersi quando vuole e senza vincoli

Durante l'ultima assemblea di condominio l'amministratore ha rassegnato le dimissioni senza fornire però alcun preavviso. È legittimato a farlo?

Come è possibile revocare in qualsiasi momento l'amministratore, anche quest'ultimo può dimettersi quando lo ritiene opportuno, senza alcun obbligo di preavviso, salvo evitare pregiudizi alla gestione. Il professionista, però, rimane in carica ad interim fino alla nomina del successore. Se in assenza di una giusta causa l'amministratore revocato può ricevere un indennizzo. Allo stesso modo nel caso in cui decida di abbandonare in anticipo l'incarico può essere obbligato a risarcire il condominio. In ogni caso l'amministratore convoca un'assemblea fissando come punto all'ordine del giorno la nomina del successore. Qualora nella riunione non venga raggiunto il quorum, e quindi non si deliberi il nome del nuovo amministratore, proprio come avviene quando i singoli condòmini chiedano la revoca, anche il professionista uscente può chiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, per la nomina del sostituto.

Regime di “Prorogatio imperii”: i poteri restano gli stessi

Cosa significa che l'amministratore opera in regime di prorogatio imperii?

L'amministratore di condominio uscente, quale che sia il motivo della cessazione del mandato, rimane in carica fino alla nomina del suo successore operando in regime di prorogatio imperii. In tale regime, il professionista, seppure in via provvisoria, continua a svolgere l'incarico conservando ed esercitando i suoi poteri. L'assemblea ha la possibilità di evitare la prorogatio esonerando l'amministratore con una delibera specifica e dall'effetto immediato, da qualsiasi obbligo e responsabilità, e fissando allo stesso tempo un termine ultimo per la consegna degli atti riguardanti la gestione dello stabile. Occorre però la contestuale nomina di un nuovo amministratore per la rappresentanza del condominio. In base al contenuto dell'articolo 1129 del Codice civile, per alcuni l'amministratore in regime di prorogatio non sarebbe più dotato di poteri di gestione del condominio e il suo ruolo dovrebbe limitarsi a compiere quelle attività da "buon padre di famiglia". Nello specifico preservare la conservazione delle parti comuni, in special modo se gli eventuali interventi hanno il carattere dell'urgenza. Fermo restando che l'assemblea può sempre ratificare le attività dell'amministratore in prorogatio, ove abbia oltrepassato i poteri di urgenza che gli sono riconosciuti dall'articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile.