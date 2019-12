Con la ricerca del «5G» l’Aquila prova a rinascere come Smart City Lottomatica e Università dell’Aquila insieme con Comune e Federazione tabaccai per potenziare con le nuove tecnologie i servizi ai cittadini

La ricerca di nuove tecnologie «5G» riparte dall’Aquila. Dopo anni di difficoltà dovuti all’assenza di riqualificazione industriale, Lottomatica scommette sul capoluogo abruzzese e sulla centralità nella ricerca per favorire l’innovazione tecnologica. In sinergia con l’Università degli Studi dell’Aquila, e in particolare con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’informazione e Matematica, è stato definito un progetto per lo sviluppo di nuove tecnologie, che impatteranno significativamente sullo stile di vita dei cittadini aquilani. Allo stesso tempo con un Memorandum of understanding con il Comune, si punta a migliorare l’accesso ai servizi per il cittadino.

Il progetto

La rinascita di un polo tecnologico di ricerca e sviluppo nell'area dell'aquilano, passerà anche nella collaborazione tra Lottomatica, Wind Tre e Zte presso l’Innovation and research center di Zte (Zirc) a L’Aquila, per sviluppare una evoluzione della piattaforma di Erm (Experience relationship management), che consenta di fornire servizi al cittadino, sia online sia attraverso la rete dei tabaccai. «La trasformazione digitale - ha affermato Roberto Saracino, responsabile delle Tecnologie e dell’innovazione di Lottomatica - oggi è una realtà». Non solo. «L’intelligenza artificiale, la robotica, la realtà aumentata, la realtà virtuale e il 5G - ha spiegato ancora Saracino - cambieranno in modo sostanziale la relazione tra le persone e tra persone e macchine». Si tratta di decidere se imboccare o meno un’autostrada quale può essere il 5G dove per la prima volta sul mobile varrà il concetto di «Quality of service, bassa latenza ed elevata banda».

Il ruolo dell’Università per una «Smart City»

Le soluzioni che Lottomatica svilupperà, con l’Università, saranno applicazioni concrete di tecnologie all’avanguardia che, impiegate ai processi in uso con le reti aperte dei Tabaccai italiani, garantiranno capillarità e flessibilità facendo emergere la città dell’Aquila tra le “Smart City” italiane. «L’accordo siglato con Lottomatica – ha dichiarato il rettore dell’Università degli studi dell’Aquila, Edoardo Alesse - mira a potenziare l’utilizzo di una delle possibili innovazioni introdotte dalla tecnologia 5G nel campo dei servizi ai cittadini». L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini facendo leva su una sperimentazione tecnologica molto avanzata.

La sinergia sul territorio

Per la rinascita post sisma, «è importante saper cogliere le opportunità fornite dalla tecnologia», ha sottolineato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Il capoluogo abbruzzese è uno dei cinque in Italia in cui è in corso la sperimentazione del 5G. «La sottoscrizione dell’intesa con Lottomatica - ha aggiunto il primo cittadino - consentirà ai nostri uffici nuove e rapide procedure in grado di avvicinare i cittadini ai servizi della pubblica amministrazione, anche dalla tabaccheria sotto casa». I servizi sono quelli forniti da Lis (Lottomatica), che insieme ai tabaccai sono pronti a raccogliere la sfida. Il presidente della Fit, Giovanni Risso è convinto che «il 5G aprirà la strada a servizi neanche immaginabili ai nostri giorni».

