Con le risorse Valle d’Aosta cablata e digitale

È un tesoretto di quasi 93 milioni di euro quello relativo al Programma Fesr per il periodo 2021-2027 a disposizione della regione Valle d’Aosta.

Con l’approvazione del Programma da parte della Commissione europea la Regione potrà attivare investimenti per 92,48 milioni, di cui 36,99 milioni provenienti dalla Ue (il 40% della dotazione) e 55,49 milioni di euro di contributo nazionale, comprensivo della quota di cofinanziamento statale (42%) e regionale (18%). In tutto circa 28 milioni in più rispetto al precedente programmazione 2014-2020, che, dice l’assessore agli Affari europei Luciano Caveri, «è stato praticamente completato».

Cinque le direttrici prioritarie individuate e lungo le quali dovranno muoversi bandi e progetti: ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività; connettività digitale; energia e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilità sostenibile; cultura e turismo. Il tutto finalizzato al raggiungimento di due obiettivi strategici: “un’Europa più competitiva e intelligente” e “un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio”. Le risorse residuali saranno destinate a interventi per il potenziamento della rete di piste ciclabili e alla valorizzazione di alcuni asset culturali e turistici regionali.

«È chiaro – puntualizza l’assessore – che esistono elementi di continuità con il programma precedente e innovazione, ricerca, digitalizzazione e competitività sono sicuramente tra questi».

La Regione si appresta a completare la connessione veloce al servizio del tessuto produttivo e della copertura territoriale, «sia per favorire la competitività delle imprese, sia per rendere più fruibile lo smart working, sia, infine, come elemento di attrattività contro lo spopolamento dei paesi di montagna e in favore del comparto turistico e di quelle famiglie che scelgono la nostra regione per soggiorni prolungati o per il week end ma hanno anche la necessità di reti veloci per il lavoro a distanza» afferma Luciano Caveri.