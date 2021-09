Con Roberto Mottola di Amato nel Golfo di Napoli. Seguendo la rotta delle regate

Anche Ponza, finita la stagione estiva, riacquista la sua naturale bellezza e il porto – con la caratteristica forma semicircolare – torna a essere il tranquillo ormeggio per pescherecci pensato da Francesco Carpi, allievo del grande Luigi Vanvitelli: una passeggiata sulla banchina, tra i ristoranti e i negozi tipici è imperdibile, ma l'isola ha davvero tanto altro da offrire. Una passeggiata sulla celebre spiaggia di Chiaia di Luna, ad esempio, per ammirare il sole che tramonta dietro Palmarola (magari bevendo un cocktail sulla terrazza dell'omonimo hotel), o un'immersione e una visita alle Grotte di Pilato, appena prima del porto, dove i Romani allevavano le murene. Se avete dubbi per la cena, L'Aragosta è sempre una certezza.

Le fontane dei Giardini La Mortella, a Ischia.

Da qui ci spostiamo a Ischia: in barca, consiglio di sostare nella rada di Carta Romana, che abbraccia una splendida baia, con il Castello Aragonese in primo piano (ottimo il ristorante Giardino Eden, fronte mare). Sulla terraferma, Lacco Ameno, Forio e Sant'Angelo sono i posti che prediligo: il primo, a ridosso dell'incantevole baia di San Montano e del parco idrotermale di Negombo, è l'ideale per chi vuole passeggiare o immergersi nella cultura, visitando Villa Arbusto dove è custodita la “Coppa di Nestore”, con l'iscrizione in greco più antica del Mediterraneo. A Forio, invece, è d'obbligo visitare la Chiesa del Soccorso, ricca di ex voto di marinai e gli incantevoli giardini de La Mortella, creati da Lady Walton, che raccolgono oltre 3mila specie di piante esotiche. Per cena la scelta è tra la terrazza del ristorante-hotel Umberto a Mare, una delle più suggestive dell'isola, e quella affacciata sulla baia di Citara della trattoria Da Peppina di Renato. Il pesce trionfa nella cucina ischitana, ma non tutti sanno che il piatto tipico è il coniglio, spesso cucinato in umido. Sant'Angelo è un vero gioiellino, ma off limits d'estate per il numero di turisti: la Spiaggia dei Maronti, incastonata in una maestosa baia, è tra le più belle d'Italia e, nel tratto finale, detto Le Fumarole, l'acqua termale si mantiene a temperature talmente alte da consentire un tuffo anche in pieno inverno! Da lì salpate (o prendete un water taxi) fino alla baia della Scarrupata, dove consiglio di assaggiare l'originale insalata di limoni.

L’interno del Grand Hotel Excelsior Vittoria, a Sorrento.

Quando la flotta sfiora Sorrento è un peccato non fare un salto a terra: per un soggiorno in grande stile c'è un solo nome, il Grand Hotel Excelsior Vittoria: una sontuosa dimora che sorge sopra la vecchia sede dei Canottieri Italia, di cui conserva, in bella vista, l'incisione. Dalla sua terrazza con vista mozzafiato si sono affacciate le più celebri star internazionali. A Nerano non manco mai di fermarmi da Maria Grazia per gli spaghetti con gli zucchini inventati, peraltro, da un mio prozio... Il luogo del cuore? L'incantevole Baia di Ieranto, oggi proprietà del FAI, secondo Plinio fu lì che Ulisse incontrò le sirene. Bisogna scarpinare per arrivare alla cinquecentesca Torre di Montalto, ma ne vale la pena: difficilmente dimenticherete la vista che spazia da Capri a Punta Campanella fino alla Costiera Amalfitana.