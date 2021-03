Con “Robot. The Human Project”, il MUDEC porta le mostre in DaD

I punti chiave Il MUDEC porta le mostre in DaD

2' di lettura

Arriva per le scuole, con una visita guidata live in DaD, la mostra “Robot. The Human Project”. Dal 1 Aprile il Mudec - nell’ambito dell’iniziativa “MUDEC@HOME, l'experience dell'arte” - apre le proprie sale alle scuole che approdano in museo grazie all'ausilio di un robot che permetterà agli studenti di esplorare a distanza gli spazi museali.

“Robot. The Human Project”

Si tratta di una visita guidata virtuale della durata di 70 minuti circa, che prenderà l'avvio ad aprile e che è rivolta alle scuole primarie e secondarie, fornendo a insegnanti e studenti la possibilità di visitare una mostra da remoto e di studiarne gli argomenti, che rientrano a tutti gli effetti nel programma scolastico.

Loading...

“Robot. The Human Project“ è la mostra che meglio di qualsiasi lezione scolastica racconterà ai ragazzi l'universo tecnologico, culturale e storico che si cela dietro… il proprio cellulare. Siamo invasi continuamente dalla tecnologia nella nostra quotidianità, ma non ci soffermiamo quasi mai a cercare di capire come si è arrivati a tenere in mano un cellulare, e con esso la possibilità di interagire col mondo. Quale percorso storico e mentale l'uomo ha dovuto compiere per raggiungere questa conoscenza tecnica e questa consapevolezza? Quali sono i dubbi, anche morali, che l'innovazione tecnologica e la robotica pongono oggi all'essere umano?

Lo storytelling caratterizzerà la prima parte della visita guidata, il webinar, un momento di approfondimento che insegnante e studenti della classe virtuale potranno percorrere insieme, in modalità DaD, interagendo così tra di loro e con l'educatore che racconterà la mostra e si sostituirà all'insegnante, in una vera e propria lezione “alternativa” in classe.

La seconda parte della visita guidata sarà caratterizzata da un vero e proprio viaggio all'interno delle sale della mostra, vissuto in totale immersione grazie alla collaborazione di Beyond International, che ha messo a disposizione il Co-bot Double (collaborative robot). Attraverso gli “occhi” del robottino Double, fisicamente presente in mostra, insegnante e studenti potranno a turno manovrare il robot per spostarsi di sala in sala.