Con rottamazione-ter e saldo stralcio sanatorie oltre 2 milioni di N.T.

«Con la riapertura dei termini, prevista nel decreto crescita, le domande di adesione complessive per rottamazione-ter e Saldo e stralcio hanno superato i 2 milioni ». Lo afferma in una nota il sottosegretario all'Economia e finanze Massimo Bitonci. “Solo nel periodo di riapertura termini - spiega il sottosegretario Bitonci - sono circa 400 mila le domande di adesione protocollate da agenzia delle Entrate, a ieri, 9 agosto: 323.051 per la rottamazione-ter e 74.406 per il saldo e stralcio, a cui vanno aggiunte le domande presentate entro il 30 aprile scorso pari a 1.388.909 per la rottamazione-ter e 332.043 per il saldo e stralcio».

