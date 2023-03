Con RZ 450e inizia la svolta elettrica Lexus

Ci sono anche 5 modalità di guida: Normal, Eco, Sport, Custom e Range che massimizza l’autonomia spegnendo il clima e il motore anteriore. Ma l’innovazione più interessante è lo sterzo by-wire con volante a farfalla che sarà disponibile però nel 2025 e abbiamo avuto la possibilità di provare. Naturale e preciso sulle curve e in velocità, appare un po’ troppo rapido in manovra. Basta mezzo giro (150 gradi) per una sterzata completa dando la sensazione di essere alla guida di un aereo, di un’auto da corsa o, come suggerisce la Lexus, con le briglie di un cavallo in mano. In ogni caso, la RZ 450e è solida su strada, molto confortevole e, più che per le prestazioni (0-100 km/h in 5,3 s.) offre un’erogazione esemplare che, più della risposta, esalta la progressione.

Nei concessionari è in maggio a un prezzo compreso tra 75mila e 85mila euro con in omaggio la wallbox (in alternativa una card EnelX da 2mila euro) e un credito di 500 euro da spendere con Kinto Share per utilizzare temporaneamente una Lexus termica. Ci sono anche formule di abbonamento e noleggio a lungo termine.

