Con Sentinel 6 misurazioni di precisione dallo spazio per il climate change

Delle applicazioni di Copernicus ne ha parlato al New Space Economy Expo forum di Roma, tenutosi in virtuale, Chiara Cagnazzo, manager del Copernicus Climate Change Service, C3S a Ecmwf, il Centro europeo di Reading, UK, che diffonde a tutta Europa i dati sia meteo che per il clima, calcolati con quello che è considerato il miglior modello di previsione esistente al mondo.

Esempi ce ne sono a bizzeffe in questo senso, ad esempio la misura delle precipitazioni in ogni punto del globo è fondamentale, basta pensare che un punto percentuale in meno di precipitazioni vuol dire un raccolto sui campi in media dello 0.5% più scarso, e l'area mediterranea è proprio fra le più colpite, da queste recenti anomale precipitazioni.

La misurazione del climate change

Ma il database storico di Copernicus è fondamentale per capire dove impiantare nuove coltivazioni e anche per capire cosa converrà seminare. L'agricoltura, quindi il nostro cibo se vogliamo essere triviali, è uno dei settori più vulnerabili dal cambio di clima e soffre però di una contraddizione, dato che è anche che produce più metano e ossido nitroso, che a loro volta aumentano il cambiamento climatico.

Copernicus, specie dall'alto con i suoi satelliti, può aiutare l'agricoltura a trovare l'equilibrio necessario per produrre senza rendere le acque meno pulite o l'atmosfera più inquinata. Un altro esempio immediato lo abbiamo con lo studio e la mappatura dei venti: una migliore determinazione dei flussi di aria in una certa zona può portare a risparmi di centinaia di milioni all'anno in un impianto eolico importante.