Con Setflow nasce la prima piattaforma europea al servizio dei brand per lo shooting fotografico

Uno shooting fotografico richiede molte figure altamente specializzate. Non solo un fotografo e una modella o un modello. Servono anche un make up artist, un art director, uno stylist. «Parliamo di talenti freelance che non è sempre facile reperire», dice Nikla Marchiori. Lei è la direttrice generale di Setflow, la piattaforma di e-commerce che mette a disposizione delle aziende e degli studi fotografici che operano nel campo della moda, ma anche della cosmetica, tutte le professionalità necessarie all'allestimento, all'organizzazione e alla gestione di uno shooting. «I brand, per esempio, non devono affrontare una notevole complessità logistica come i retailer, ma hanno la necessità di pianificare per tempo le campagne pubblicitarie - aggiunge -. Noi li aiutiamo nella ricerca delle figure richieste e nell'organizzazione».

La start up è nata a Milano su iniziativa di un ex fotografo di interni di origine iraniana, Behzad Bani, alla fine dello scorso anno, dopo dodici mesi gestazione. E si sta facendo spazio tra i brand, da Luisaviaroma a Conbipel per arrivare a Simonetta, con oltre tremila giovani talenti che si sono già registrati sulla piattaforma. Tutto nato dall'idea di mettere in contatto il mercato dei freelance con tutte le realtà che operano nell'ambito del fashion, accomunate dall'esigenza di produrre shooting fotografici e con la necessità di possedere uno strumento gestionale snello, in grado di monitorare costantemente il processo di pre-produzione e di produzione.

«Il portale consente di sincronizzare i calendari e le aziende o gli studi fotografici possono prenotare la figura che stanno cercando, avendo la certezza della loro disponibilità», spiega Marchiori. Setflow, che può gestire anche tutta la fase di fatturazione e pagamento, propone vari tipi di abbonamento alla piattaforma e per coprire i costi amministrativi trattiene una percentuale sulla transazione. Per ora opera in Italia, principalmente tra Milano, Padova e Firenze, ma sta già progettando di espandersi anche all'estero. «Siamo in una fase di consolidamento sul mercato interno – prosegue Marchiori – ma stiamo già negoziando con operatori del settore per svilupparci in tre città europee: Parigi, Berlino e Barcellona».

Una scommessa nella quale ha creduto anche Encelado Ventures, la società fondata dal precedente senior management team di Yoox e Ynap che ha investito nella start up. Setflow, infatti, ha aperto un varco. E' la prima piattaforma digitale in Europa che consente di creare e organizzare il flusso di lavoro all'interno di un team di produzione, rivolgendosi sia alle case di produzione che ai brand, sia ai talent professionisti che operano nel mondo del fashion, della e della pubblicità.