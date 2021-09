Con i sistemi open source Entando cresce ancora tra Sardegna e California

2' di lettura

Il cuore e il centro di programmazione in Sardegna e lo sguardo aperto sul mondo. È la sfida di Entando che mette assieme Sardegna e California, applicazioni web e sistemi open source per le aziende di tutto il mondo. Entando, azienda digitale con base e centro di programmazione a Cagliari e sede a San Diego in California,recentemente ha chiuso un round di investimento da 11 milioni di dollari con United venture (fondo italiano di venture capital specializzato in investimenti in tecnologie digital).

Un’operazione che «contribuirà al rafforzamento tecnologico e commerciale e all’espansione internazionale a partire dagli Stati Uniti». A fondarla nel 2015 Walter Ambu, ingegnere elettronico di 49 anni di Cagliari che alla razionalità dell’ingegneria unisce la creatività del musicista giacché nel suo curriculum annovera una laurea in violino al Conservatorio di Cagliari. Fatturato da 5 milioni di dollari e 25 dipendenti fissi a Cagliari «che presto saranno 50».

«Entando è nata come progetto open source a Cagliari ma l’obiettivo è sempre stato aprire negli Stati Uniti – racconta Walter –. Noi facciamo i vendor di software Enterprise. Non è un ambito su cui lavorano le aziende italiane». Un punto di partenza che coincide con un sogno: quello di lavorare negli Stati Uniti. «L’idea è nata qua a Cagliari non in un garage, ma in un appartamento – racconta –, all’inizio si è focalizzata sul mondo delle digital experience spaltor (Digital Experience Platform) per poi virare a piattaforma per sviluppo di applicazioni su Kubernetes». Poi il cambiamento con l’incontro con Paul Hinz, attuale amministratore delegato. «Mi è stato presentato via Linkedin, si trovava in vacanza a Londra, è venuto a Cagliari, siamo andati a vedere i cavallini della Giara. Abbiamo parlato del futuro. Di una piattaforma nuova che semplificasse lo sviluppo delle applicazioni web nel cloud. Si è innamorato dell’isola e del progetto Entando». L’attesa per la risposta è stata breve: nel giro di meno di dieci giorni è arrivata la telefonata che ha rivoluzionato tutto. «È rientrato negli Stati Uniti e abbiamo fondato l’azienda in California insieme a mio fratello Claudio Ambu, oggi Cfo dell’azienda - continua ancora Walter Ambu che è presidente della Entando-. Ho iniziato a lavorare qui a Cagliari dove c’è tutto il team di prodotto, riorganizzato l’azienda in attesa che lui entrasse in azienda come Ceo, con l’ingresso di Vertis». Quindi la nascita di Entando Ltd che acquisisce la Entando srl di Cagliari. Negli ultimi due anni l’azienda, con il supporto di Vertis (società italiana indipendente di Private equity e Venture capital), ha rafforzato il management team, con la nomina di Paul Hinz come nuovo Ceo, ha raddoppiato il team di sviluppatori consolidando lo sviluppo della piattaforma e chiuso importanti accordi commerciali, come quello con l'Esercito italiano.