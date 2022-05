Con SkyDeck Europe a Mind nuova spinta alle startup in Lombardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le startup e Pmi innovative resistono alla crisi Covid e mantengono trend di crescita elevati, con la Lombardia a fare da capofila tra le Regioni italiane. Secondo la relazione al Parlamento fatta dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel 2020 il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese è cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le Pmi innovative. Il numero di imprese innovative è continuato a crescere nel 2021 posizionandosi, alla fine di settembre, a 13.999 start-up innovative (+16,8%) e a 2.066 Pmi innovative (+15,5%). A fine 2020 la Lombardia è la regione leader con il 27,1% delle neo imprese sul totale mentre la provincia di Milano ospita 2.300 startup innovative (il 19,2% del tessuto produttivo nazionale). Anche nei primi nove mesi del 2021 la Lombardia si conferma la regione che detiene il maggior numero di startup innovative (3.751 startup pari al 26,8% del totale) e Pmi innovative (602 Pmi, pari al 29,1% del totale). A seguire troviamo, con il Lazio (1.638 startup, l’11,7% del totale e 231 Pmi, 11,2%) e la Campania (1.238 startup e 158 Pmi).

A Mind un acceletatore per startup

Per dare una spinta ulteriore alla presenza in Lombardia di talenti e innovatori è partito il progetto SkyDeck Europe a Mind, il distretto dell’innovazione nato nell’ex area Expo. Si tratta di un acceleratore di startup nato dalla collaborazione tra Lendlease, Berkeley SkyDeck e Cariplo Factory con il finanziamento di 2,75 milioni di euro da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Si crea in questo modo un collegamento tra la Lombardia e la Silicon Valley, luogo centrale a livello globale per il mondo dell’innovazione. Per aderire a questa iniziativa e ricevere i finanziamenti messi a disposizione, sono arrivate 571 richieste da tutto il mondo: 27% dall’Italia, 18% dagli Stati Unti, 8% dal Regno Unito e 6% dall’India. L’obiettivo di SkyDeck Europe è quello di sostenere la crescita di startup nel triennio di attività, garantendo il collegamento con qualificati operatori finanziari in grado di sostenere la crescita delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity.

Guidesi: «I giovani si giochino la sfida in Lombardia»

«Regione Lombardia sostiene questo programma con 1,5 milioni di euro perché si tratta di un’iniziativa in grado di dare una spinta all’innovazione nei settori strategici per la competitività e la ripresa del sistema economico lombardo, catalizzando e valorizzando l’ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni e diventando un punto di riferimento per lo sviluppo di nuove competenze e di attrattività per nuovi talenti e nuove start up in Lombardia», ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che ha aggiunto: «Diciamo ai giovani: giocatevi la vostra sfida in Lombardia. Con convinzione abbiamo realizzato, insieme a importanti partner, questo progetto. I risultati ci stanno dando ragione e i potenziali 600 investitori che da tutto il mondo arriveranno in Lombardia, grazie a questo progetto, dimostrano, da un lato, le potenzialità dell'iniziativa, dall'altro quanto il nostro territorio sia attrattivo dal punto di vista economico e imprenditoriale».