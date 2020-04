Con Il Sole 24 Ore il focus Decreto imprese Tutte le novità delle misure su liquidità, fisco e crisi aziendali

I decreti legge per aiutare l'economia nell'emergenza coronavirus si susseguono. E, a volte, si sovrappongono: è quanto sta accadendo con il Dl Cura Italia di fine marzo, che è in fase di conversione in legge, e il Dl Liquidità, della settimana scorsa.

Il Focus Norme e Tributi del Sole 24 Ore in edicola giovedì 16 aprile coordina le disposizioni contenute in entrambi i decreti e ne esamina gli effetti pratici.

Ne esce una sorta di testo unico, che Il Sole 24 ORE ribattezza “Decreto Imprese”: ad essere approfondite sono le disposizioni presenti in entrambi i Dl che riguardano temi importanti per le imprese, dalla tregua con il fisco e la giustizia alle garanzie per accedere a un credito che l'emergenza in atto renderebbe spesso impossibile. Passando per le norme straordinarie per facilitare i finanziamenti all'impresa da parte dei soci e il congelamento di procedure fallimentari e indicatori di allerta che dovrebbero scattare proprio in caso di crisi.

