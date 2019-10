Con Il Sole 24 Ore la guida «Casa. Comprare, vendere, affittare»

La guida del Sole 24 Ore è rivolta a chi compra come a chi vende, a chi cerca casa in affitto come al proprietario che la offre e deve selezionare inquilini seri e solventi.

Anche quest'anno, comunque, la guida del Sole 24 Ore tiene conto di tutte le novità del 2019: le regole per l'acquisto del sottotetto, l'acquisto di una casa che fa parte di fabbricati demoliti e ricostruiti dal costruttore con il super credito fiscale dell'85 per cento, le nuove tipologie di soluzioni abitative come cohousing e microliving, come approfittare del boom degli affitti turistici brevi. E orienta i primi passi del neo acquirente nel labirinto degli adempimenti fiscali derivanti dalla proprietà.