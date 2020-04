Con Il Sole 24 Ore la guida Decreti Covid19. Tutto sugli aiuti per l’emergenza Coronavirus Dagli aiuti alle famiglie fino alle ultime norme in materia di lavoro e fisco varate dal governo, le risposte degli Esperti del Sole 24 Ore

L’emergenza coronavirus ha generato dubbi e domande a tutti i livelli: dalle norme da interpretare per svolgere la propria attività ai dubbi sui comportamenti personali da seguire per arrivare alle incertezze sui comportamenti finanziari e alle regole sanitarie da tenere presenti.

La Guida “Decreti Covid 19. Tutto sugli aiuti per l’emergenza Cronavirus”, in edicola con Il Sole 24 Ore giovedì 23 aprile, vuole provare a mettere un punto fermo alla metà di aprile ai dubbi legati all’emergenza con una selezione delle principali risposte che sono state fornite dagli esperti del Sole 24 Ore nel corso dei Forum de L’Esperto risponde (www.ilsole24ore.com/forumcoronavirus), che si sono susseguiti in queste settimane sugli effetti del cosiddetto decreto Cura Italia (decreto legge 18/2020) e sul decreto liquidità (decreto legge 23/2020): da come accedere ad aiuti e finanziamenti a come regolare le proprie partite con il Fisco in un passaggio così difficile; per arrivare a cercare di comprendere le regole di accesso all’indennità che spetta ai lavori autonomi e ai professionisti, per finire, a come gestire spostamenti, aperture delle attività e il difficile equilibrio fra la necessaria permanenza a domicilio e le esigenze lavorative.

Il fascicolo continua, poi, con la parte più istituzionale. La situazione di emergenza è stata ed è ancora senza precedenti.

Ma lo è stata finora anche la difficoltà di gestire un flusso normativo coerente da parte di amministrazione centrale, Regioni ed enti territoriali. Con un succedersi e un sovrapporsi di norme di cui, spesso, fanno le spese gli operatori che devono cercare di ricucire le varie fonti, tenendo conto non solo di norme primarie ma anche di decreti e provvedimenti attuativi, oltre che di circolari e messaggi

interpretativi: sotto esame le novità normative ma anche le strategie economico-finanziarie da seguire.