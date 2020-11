Con Il Sole 24 Ore la guida “I risparmi di una vita. Come gestire il patrimonio”

In ambito economico-finanziario c'è sempre tempo per assumere corretti comportamenti di investimento e impostare un'attenta pianificazione finanziaria, ricordando che per gestire al meglio i risparmi di una vita occorre tenere un atteggiamento prudenziale e soprattutto dedicare più tempo alla gestione delle proprie finanze familiari per realizzare a qualsiasi età - giovani e meno giovani - scelte d'investimento consapevoli.

Proprio alla gestione del proprio patrimonio è dedicata la guida in edicola con Il sole 24 Ore giovedì 5 novembre “I risparmi di una vita”, disponibile a € 0,50 oltre al prezzo del quotidiano.

La guida offre indicazioni pratiche per capire quanto costa tenere i soldi fermi in banca e come contrastare l'erosione dei risparmi che giacciono sul conto tra costi, inflazione e zero remunerazione. Un tema di grande importanza, se si pensa che a settembre sui conti correnti erano depositati 1.682 miliardi di euro, in crescita anno su anno dell'8 per cento. All'interno della guida verranno fornite anche indicazioni per orientarsi tra obbligazioni, titoli di stato e mercato azionario, oltre che tra le diverse forme di finanziamento, dalla cessione del quinto al mutuo, disponibili oggi anche per chi è avanti con l'età: è cresciuto infatti di molto il numero di offerte che spingono il limite per l'erogazione di un prestito a 80 anni (calcolati sommando l'età anagrafica alla durata del mutuo).