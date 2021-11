Con la super Anagrafe da oggi 15 certificati si possono avere online

Se, infatti, è vero che resta anche il canale di accesso ai certificati online attraverso i siti dei singoli comuni, (almeno quelli che lo consentono), è altrettanto vero che ricorrere alla soluzione offerta dall’Anagrafe evita di dover compiere il giro d’Italia a quanti hanno bisogno di certificati che si trovano in anagrafi di comuni diversi. Come, per esempio, il caso di chi è nato in un comune ed è residente in un altro.

Le chiavi d’accesso

Il primo passo da fare è collegarsi al sito dell’Anagrafe (anpr.interno.it), andare nella sezione “Servizi al cittadino” e accedere con una delle tre credenziali richieste: l’identità digitale di Spid, la Carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Sono le uniche tre “chiavi” che dal 1° ottobre scorso consentono ai cittadini di collegarsi ai servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni.

Una volta all’interno della sezione si può accedere ai 15 certificati: li si può visualizzare anche per poter verificare se i dati riportati sono corretti e scaricarli in formato Pdf oppure chiedere di riceverli via mail. C’è anche la possibilità di riunire alcuni certificati (per esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza) in un unico atto e, per i comuni che adottano una o più lingue, ottenerli tradotti.

La richiesta dei certificati online non riguarda solo il diretto interessato. Quest’ultimo, infatti, può chiedere uno dei 15 certificati - come segnala il ministero dell’Innovazione, che è il regista della novità anche per i componenti del proprio nucleo familiare -figli, coniuge o chiunque viva con lui - e l’elenco delle persone per le quali l’operazione è consentita viene mostrato dallo stesso portale dell’Anagrafe.

L’acquisizione dei certificati è gratuita, perché sono esenti dal bollo, ma conservano la medesima validità di quelli ottenuti allo sportello.