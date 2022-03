Con il suv Tonale Alfa Romeo si gioca la sfida sulla qualità premium

Per Alfa Romeo il via alla produzione nella fabbrica di Pomigliano è un «ritorno a casa». Inaugurato nel 1972, lo stabilimento alle porte di Napoli ha ospitato la produzione dei principali modelli del Biscione fino al 2011, per un totale di tre milioni e 800mila esemplari, prima di cedere il passo alla Fiat Panda che in dieci anni ha portato 1,7 milioni di auto prodotte.

Nel futuro dell’Alfa Romeo c’è un futuro elettrificato e un suv nel segmento E per crescere negli Usa e in Cina. Il primo full electric arriverà nel 2024, con il nuovo B-suv. A a partire dal 2025 i lanci saranno solo per modelli elettrici e dal 2027 le motorizzazioni saranno solo green.