Con la svolta green di Singapore nuove opportunità per il made in Italy

«Essere presenti qui – prosegue Martinelli - è un po’ come giocare al trofeo Sei nazioni di rugby. Attenzione però, perché non si improvvisa e occorre avere le idee chiare. Si tratta di un mercato molto competitivo e costoso, con consumatori esperti che richiedono l’eccellenza ma sono disposti a pagare il giusto. Proprio per questi aspetti è un mercato che va seguito e richiede una presenza sul posto anche per comprenderne le sfaccettature culturali».

L’attività della Camera di Commercio italiana

La Camera di Commercio Italiana è presente a Singapore con uno staff di quattro persone. Conta 200 associati e 7 comitati che ricalcano i settori attualmente presenti nel Paese: finanza, servizi legali, farmaceutico, luxury retail, design e shipping. L’ultimo che si è aggiunto alla lista è Lansset (land, Aerospace, naval and Security, Science&Technology). Il gruppo di lavoro costituito a fine gennaio è composto da imprese italiane attive in questi settori disponibili a condividere le loro esperienze per far fronte a rischi comuni e opportunità.

«Il 70% dei nostri associati - sottolinea il presidente – sono aziende italiane, ma c’è anche una quota di aziende locali interessate ad espandersi in Italia». L’approdo su questo mercato per il momento ha riguardato soprattutto imprese di medie e grandi dimensioni. Qualcosa, però, si muove. Nel corso del 2020 l’Iccs, in collaborazione con le principali piattaforme di e-commerce di Singapore, ha lanciato l’Italian Gallery Sg, una sezione digitale per permettere alle imprese italiane, anche di più piccole dimensioni, di sbarcare nel Paese. «Finora – dice Martinelli – abbiamo affiancato dal punto di vista burocratico, logistico e di marketing strategy una trentina di aziende dell’agroalimentare e una dell’arredo. A breve allargheremo il campo anche al settore della cosmetica».