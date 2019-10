Con il taglio dei parlamentari Italia quinta nell’Ue per deputati e quarta per senatori Con questa riforma, l’Italia diventa il Paese dell’Ue con il minor numero di deputati in rapporto alla popolazione: con 0,7 “onorevoli” ogni 100.000 abitanti (dall’uno precedente), supera la Spagna che deteneva il primato con 0,8. Al primo posto, sotto questo profilo, c’è Malta: 14,4 deputati ogni 100mila abitanti di Andrea Carli

Taglio dei parlamentari: tutte le nuove regole

Con il via libera della Camera alla riforma che taglia il numero dei parlamentari (400 deputati e 200 senatori elettivi) a partire dalle prossime Politiche, nella classifica del numero di deputati che vede competere i 28 paesi Ue l’Italia passa dal terzo posto (alle spalle di Germania e Regno Unito, rispettivamente con 709 e 650 deputati) alla quinta posizione, dietro a Germania, Regno Unito, Francia (577) e Polonia (460). Se la partita si gioca invece sul campo della Camera alta , il paese passa dalla terza alla quarta posizione, superato dalla Spagna (266).

In diversi ordinamenti vi è monocameralismo, pertanto la classifica della Camera alta prende in considerazione solo 13 paesi (oltre all'Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Romania, Polonia, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Austria, Belgio e Slovenia).

Il caso francese e quello tedesco

Nel maggio dello scorso anno il Governo francese ha presentato all’Assemblea nazionale un disegno di legge organica che prevede la riduzione del 30 per cento sia dei deputati sia dei senatori. Se approvato, i deputati francesi passerebbero da 577 a 404 e i senatori da 348 a 244.In Germania per il Bundestag la legge elettorale determina un numero minimo di componenti (598), cui possono aggiungersi seggi “soprannumerari” (Uberhangmandate), conseguenti all'esito elettorale (connesso a un sistema in cui vige un “doppio voto”, uninominale di collegio e di lista). Questi seggi risultano variabili dal punto di vista numerico, di legislatura in legislatura (dopo le elezioni del 2002 i seggi “in soprannumero” sono stati 5, nel 2005 sono stati 16, nel 2009 sono stati 24, nel 2013 sono stati 4).

Italia paese Ue con il minor numero di deputati per popolazione

Con questa riforma, che è legge a tutti gli effetti a meno che non venga stoppata da un referendum da tenersi in primavera, l’Italia diventa il Paese dell’Ue con il minor numero di deputati in rapporto alla popolazione: con 0,7 “onorevoli” ogni 100.000 abitanti (dall’uno precedente), supera la Spagna che deteneva il primato con 0,8. Al primo posto, sotto questo profilo, c’è Malta: 14,4 deputati ogni 100mila abitanti.