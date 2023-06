Con un taglio ai trasporti incognite sulla crescita extra prodotta dal Piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

La revisione dei programmi di spesa del Pnrr «avrà conseguenze sui saldi di bilancio e sull’economia che andranno attentamente valutate».

Il monito lanciato martedì dalla presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) Lilia Cavallari durante la presentazione del Rapporto annuale dell’Autorità sui conti va dritto al punto chiave fin qui in ombra nella lunga discussione sulle modifiche al Piano. Ma l’Ufficio fa di più, e dà le cifre che chiariscono i termini della questione.

Punto primo: secondo i calcoli Upb il Pnrr nella sua versione attuale è in grado di portare nel 2026 il Pil 2,8-2,9 punti sopra i livelli di produzione che l’Italia raggiungerebbe se non ci fosse il Recovery. La spinta attribuita al Piano dall’Ufficio parlamentare di bilancio è inferiore a quella calcolata dal ministero dell’Economia, che nel Def di aprile parla di 3,4 punti di Pil aggiuntivi. Ma non è questo il punto.

L'IMPATTO DEL PNRR

Il profilo di crescita atteso dal Pnrr, spiega il Rapporto, è stato ottenuto «ipotizzando un’alta efficienza degli investimenti pubblici». Tanto ottimismo nasce anche dal fatto che «gli investimenti in infrastrutture di base, quali le infrastrutture per i trasporti, hanno solitamente un’efficienza alta, maggiore di altri investimenti pubblici». E i trasporti sono ora centrali negli investimenti pubblici, che nella composizione attuale del Piano assorbono il 66% dei fondi, affiancati da 21% destinato agli investimenti privati e all’11% legato alla spesa corrente. «La stima ufficiale si basa quindi sull’ipotesi che la spesa sia di qualità ed efficienza elevate, in modo da innalzare strutturalmente la produttività e quindi il potenziale di crescita nel lungo periodo».

Nulla però garantisce che vada così. E il Rapporto propone anche due scenari alternativi nei quali il grado di efficienza degli investimenti è «medio» o «basso». Nel primo caso i 2,9 punti di Pil aggiuntivo a fine periodo si riducono a 2,2, nel secondo scendono fino a 1,5.