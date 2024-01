Con la televisione il cambio antropologico degli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 3 gennaio del 1954, esattamente 70 anni fa, quando la Rai cominciò le sue trasmissioni, l’Italia era ancora un Paese di campagne più che di città, di dialetti più di lingua italiana. Esisteva certo una più che ventennale tradizione radiofonica, con tutto ciò che essa riusciva a determinare in termini di un immaginario sonoro, dai programmi di intrattenimento al teatro in prosa, dai giornali radio alla rassegne canore. La Tv, però, sarebbe stata meno astratta e intellettualistica, più diretta e immediata nella fruizione dei suoi contenuti. E non fu soltanto un cambio di linguaggio. Fu come entrare in una nuova dimensione antropologica, come salire di un gradino nella scala della modernità e raggiungere quel livello che altrove, soprattutto negli Stati Uniti, rappresentava il limiti invalicabile di quel che significava vivere in Occidente.

Che il nuovo strumento tecnologico avesse la forza di modificare qualsiasi percezione della realtà e perfino il panorama delle abitudini familiari e sociali fu chiaro a chiunque ebbe la fortuna di assistere all’inizio di quell’avventura, la sera di quel 3 gennaio, come se la voce sottile e intimorita di Fulvia Colombo (nella foto), la presentatrice in abiti eleganti chiamata a elencare i programmi, manifestasse lo stato di sorpresa, di sospensione, forse anche di spaesamento, in cui si trovava non soltanto lei, ma l’intera nazione di fronte a quel che stava avvenendo. Un ordine surreale dominava lo studio televisivo e la presenza di una telecamera sul trespolo, di un microfono a giraffa, di una tenda sulla parete alla spalle della donna non faceva che acuire un senso di vuoto, un’aria di mistero tecnologico, che partiva da quel lontano punto, collocato in chissà quale asettica geografia, e arrivava nel cuore di ogni casa. Tutto si compiva nel giro di pochi secondi, dopodiché una specie di rete fatta a curve e a spirali cominciava a calare da un cielo di nuvole bianche e partiva la sigla, Armonie del pianeta Saturno, un brano per oboe, arpa e archi, composto da Roberto Lupi, che fino al 1985 avrebbe sancito la fine delle trasmissioni. Quella musica sembrava fatta a bella posta per accompagnare gli ultimi sonnambuli alle soglie del sonno. Era rassicurante, esprimeva orgoglio e cautela, incentivava l’idea che l’indomani avremmo ritrovato ogni cosa al suo posto: le monumentali manopole dell’apparecchio, i volti che nel tempo sarebbero diventati familiari, i motivi musicali di una frequentazione destinata a diventare quotidiana, le abitudini di un folklore che incontrava nel bianco e nero dello schermo una sua ragione di eleganza fotografica ed estetica. Come non ripensare all’epica di intere famiglie, nonni, figli, nipoti, ognuno con la propria sedia, in viaggio da un’abitazione all’altra, per andare ad assistere al Musichiere o a Lascia o raddoppia? Chiunque volesse comprendere vizi e virtù di quel che eravamo (e di quel che siamo tuttora) non poteva ignorare ciò che nutriva la fantasia di un popolo analfabeta, eppure affamato di modernità, sia che avesse bene in mente la cifra in denaro vinta da quel professore tutto eleganza e affettazione (Gianluigi Marianini, uno dei più celebri volti dei quiz di Mike Bongiorno), sia che aspettasse gli sketch di Carosello per ricevere il bacio della buona notte e andarsene a letto. Indubbiamente aveva ragione Pasolini quando affermava che la presenza di questo elettrodomestico, in forma assai più invasiva rispetto al frigorifero o alla lavatrice, avrebbe modificato radicalmente il Paese, plasmandone la lingua, la prospettiva etica, perfino il modo di leggere la realtà. E tuttavia oggi, a posteriori, risulterebbe assai più difficile dimostrare il contrario, cioè come sarebbe stata la storia di questa nazione senza le lavagne e i gessi del maestro Manzi esibiti in Non è mai troppo tardi o le puntate di Quark o le tribune elettorali condotte da Ugo Zatterin. Nel 1987, una fortunata e orecchiabile canzone che Renzo Arbore compose per Indietro tutta (un programma che scimmiottiava, parodiandoli, i quiz e nello stesso tempo proponeva il divertissement come risposta alla banalizzazione della tv commerciale) descriveva quel che era avvenuto con il diffondersi sempre più capillare degli apparecchi televisivi nelle case degli italiani: lo schermo tv aveva sostituito il camino acceso – il vero centro della comunità familiare, quello che per tradizione ne riassumeva i caratteri distintivi – e si era candidato vittoriosamente a diventare nuovo focolare domestico. «Notte italiana / C’è una luce blu / È in ogni casa / Che brilla la tivù / E tutti intorno / Seduti a guardare / Davanti a questo focolare»: così recitava il testo della sigla. E subito dopo, per completezza, aggiungeva un particolare non secondario, che tuttavia, all’epoca dei primissimi anno di Rai, non era nemmeno lontanamente ipotizzabile: «Tu nella vita / Comandi fino a quando / C’hai stretto in mano / Il tuo telecomando». Chi parlava, in questo secondo frammento, era un padre prodigo di consigli nei confronti del figlio, uno che aveva compreso fino in fondo il potere da leader ottenuto manovrando i tasti del telecomando. Ma quella regola era anche un modo per affermare il cambio di paradigma televisivo, avvenuto proprio negli anni 80, con l’arrivo della concorrenza che avrebbe moltiplicato l’offerta, avviando però i palinsesti verso contenuti e forme che non potevano non snaturare l’impostazione delle origini. La Tv avrebbe smesso il bianco e nero per tingersi di colori, avrebbe innalzato il tasso di perfezione, però sarebbe stata forse più pacchiana.

Restano vive oggi, così come al tempo in cui muoveva i primi passi, le perplessità di chi, osservando il panorama dei volti, scuote la testa pensando se quel che accade al di là dello schermo sia il ritratto della nazione.

Se lo chiedeva anche Umberto Eco e la risposta si trova nella graffiante Fenomenologia di Mike Bongiorno (1961). Esecrare la mediocrità dell’uomo massa, detestare il midcult di cui la televisione si ergeva a paladina era un’occupazione assai di moda negli anni in cui tutti inseguivano il benessere e i consumi. E tuttavia, se è vero che ogni epoca tenta di fabbricarsi i propri miti, è altrettanto vero che essi, i miti, ne sono il ritratto indiretto, lo specchio in cui riconoscersi.