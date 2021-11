Con la terza generazione alla conquista dei mercati internazionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fotovoltaico, internazionalizzazione, innovazione: sono i segreti della crescita di M.G.I. (Meccaniche Generali Irpine), azienda metalmeccanica campana, specializzata nella progettazione e produzione di macchine idrauliche per uso fotovoltaico, agricolo e stradale. «Negli ultimi due anni – racconta Riccardo Marra, amministratore delegato MGI - abbiamo investito molto per crescere nei Paesi della penisola arabica, Emirati Arabi e Oman in particolare, oltre che in Giordania e in alcune aree del Sud America. A oggi, il mercato italiano rappresenta circa il 20% del nostro fatturato ma le novità introdotte dal credito d’imposta e dallo sviluppo in chiave 4.0 del tessuto produttivo nazionale, che favoriscono la sostituzione di macchine usate, ci fanno essere ottimisti per il futuro».

Alle spalle una storia di impresa centenaria e familiare, con la fondazione nel 1920 dell’officina per la lavorazione del ferro. Un’azienda che ha saputo rinnovarsi e rispondere in tempo reale a una domanda di mercato in continua trasformazione. Presto raddoppiano le realtà produttive e cresce il numero dei dipendenti, con l’avvio delle attività in ambito carpenteria meccanica legate principalmente alle commesse Fiat. Oggi, alla terza generazione, MGI conta 25 dipendenti e una specializzazione unica legata al fotovoltaico, che ha mosso i primi passi alla fine degli anni Novanta, quando dalla realizzazione dei pali per la luce si guarda alle energie rinnovabili come nuove opportunità di mercato. Nel 2013, la frenata del mercato italiano pone una sfida importante, superata scommettendo sui mercati esteri. «Abbiamo iniziato a lavorare in Inghilterra, – racconta Marra – e da lì siamo cresciuti in Europa e in Medio Oriente. Abbiamo intercettato le nuove esigenze e ci siamo trasformati da installatori di pali a produttori di macchine battipalo idrauliche». Un prodotto unico, quello di MGI, che fa dell’azienda italiana il leader mondiale del settore. Ricerca e sviluppo rappresentano i pilastri su cui poggia la società, grazie a investimenti costanti che consentono di innovare e anticipare le tendenze del mercato. «Tra i nostri punti di forza – aggiunge Marra – anche la capacità di seguire, passo dopo passo, il cliente. Puntiamo ad aprire sedi locali, nei Paesi in cui siamo presenti, ma già oggi offriamo un servizio che va oltre la fornitura di macchine battipalo innovative, capaci di accrescere l’efficienza produttiva, e si completa con la formazione dei dipendenti e l’assistenza meccanica. Affiancare il cliente è una priorità, siamo consapevoli del fatto che essere presenti, anche a distanza, può fare la differenza».