Con la «Tosca» di Puccini Pereira saluta la Scala: timone a Meyer. Edison nuovo socio L’opera pucciniana inaugura la nuova stagione lirica del Piermarini. Sarà l’ultima “Prima” di Sant’Ambrogio per il sovrintendente austriaco, che dal 15 dicembre assumerà la guida del Maggio Fiorentino. E annuncia l’ingresso di Edison come socio della Fondazione di Giovanna Mancini

Anna Netrebko nei panni di «Tosca»

Quella di sabato prossimo sarà l’ultima Prima della Scala sotto la guida di Alexander Pereira che, con la Tosca di Giacomo Puccini diretta da Riccardo Chailly, saluterà il teatro milanese dopo sei anni di sovrintendenza per assumere la direzione, dal 15 dicembre, del Maggio Fiorentino. Il posto del manager austriaco al Piermarini sarà preso dal francese Dominique Meyer.

Come ultima azione concret, Pereira lascia in eredità un nuovo socio fondatore sostenitore della Scala, Edison, che si aggiunge alla lunga lista di soci portatta in questi sei anni dal sovrintendente uscente. L’ingresso sarà ufficiale dopo la prossima assemblea dei soci e il successivo cda, in programma per il 18 dicembre, dopodiché Edison si impegnerà con un contributo finanziario di 600mila euro in cinque anni alla Fondazione.

La tormentata vicenda che ha portato all’avvicendamento tra i due sovrintendenti ha occupato le cronache (milanesi ma non solo) per molti mesi: nonostante uno zoccolo duro di oppositori alla sua linea di gestione all’interno del cda della Fondazione, fino allo scorso marzo la conferma di Pereira alla direzione del teatro era data per certa.

Poi le cose sono precipitate in seguito alla decisione del sovrintendente di far entrare nel cda il ministro della Cultura Badr bin Abdullah bin Mohammed Al Farhan. Scelta fortemente contestata (e infatti bloccata) dal cda, con l’accusa di non essere stata comunicata e discussa collegialmente.

Sia come sia, la gestione Pereira si è caratterizzata per un forte aumento della produzione e delle iniziative, oltre che un aumento delle risorse private, con l’arrivo di molti nuovi sponsor. Sotto la sua guida la Scala ha ottenuto l’autonomia gestionale dal governo ed è stato rinnovato il contratto dei lavoratori, soddisfatti della sovrintendenza uscente anche per aver stabilizzato molti precari.