Con «Un click per la scuola» Amazon regala “crediti” agli istituti di Enrico Netti

2' di lettura

Arriva il bonus per le scuole. A offrirlo è Amazon Italia che lancia «Un click per la scuola»: l’iniziativa è diretta a tutti gli istituti della Penisola, da quelle per l’infanzia alle secondarie di primo e secondo grado. I clienti del colosso dell’ecommerce devono iscriversi al sito www.unclickperlascuola.it indicando l’istituto che supportano. Con l’acquisto dei rodotti venduti e spediti da Amazon la multinazionale donerà alle scuole che aderiscono al progetto un credito virtuale pari a una percentuale degli acquisti fatti. I crediti accumulati dalle scuole serviranno per richiedere gratuitamente dei doni scelti da un catalogo di oltre mille prodotti per studenti e docenti tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora.

«La possibilità di supportare le scuole è un’opportunità che i nostri clienti ci hanno chiesto mentre devono sostenere le spese relative al rientro a scuola - spiega Giorgio Busnelli, responsabile della categoria Media per Amazon in Italia e in Spagna -. Con la nuova iniziativa di Amazon.it “Un click per la Scuola” siamo felici di supportare gli istituti scolastici che, grazie agli acquisti degli studenti e delle famiglie, potranno ricevere in dono prodotti utili alla propria scuola. Ad ulteriore conferma del nostro impegno a favore di studenti, famiglie e istituti scolastici, quest’anno parteciperemo al #DonoDay2019 Scuole realizzato dall’Istituto Italiano Donazione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), supportando il primo roadshow del dono che coinvolgerà le scuole su tutto il territorio nazionale. Una bellissima iniziativa itinerante a cui ci uniremo per promuovere la formazione scientifica e informatica tra i ragazzi e soprattutto ragazze delle scuole primarie e secondarie».

Dal punti di vista dell’offerta Amazon.it ha raccolto in un unico store dedicato, una selezione sempre più ampia di prodotti per gli allievi piccoli e grandi: dagli zaini alle calcolatrici scientifiche, dai diari ai tablet e computer per lo studio, dall’abbigliamento per le attività sportive a quello per tutti i giorni. Lo store è disponibile su Amazon.it/scuola. I clienti che acquistano un libro di testo insieme ad un’ulteriore spesa di almeno 20 euro di prodotti idonei, riceveranno un buono regalo da 5 euro. Questa offerta è valida fino alle ore 23:59 del 31 agosto 2019.