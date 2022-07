Con “Via Veneto Edition” Roma prosegue il rilancio della moda

Una creazione di Federico Firoldi

Ospite speciale anche Lineapiù Italia, azienda toscana leader nel settore dei filati di pregio, che presenterà alcune creazioni tratte dal proprio archivio. A concludere la serata, un omaggio a Brunello Cucinelli con un tableau vivant che racconta alcune creazioni iconiche della maison di Solomeo, e il conferimento di un riconoscimento all’imprenditore umbro, che interverrà sul tema del rapporto fra moda ed etica.

Un’immagine dell’archivio Lineapiù

L’appuntamento di via Veneto chiude un mese significativo per la moda a Roma: lo scorso 8 luglio la Scalinata di Trinità dei Monti è stata il set della sfilata-evento di Valentino, e il 12 Piazza del Campidoglio ha ospitato per la prima volta il concorso “Who is on Next” organizzato da Altaroma e dedicato ai nuovi talenti.

«Roma, finalmente dopo 20 anni, ha ritrovato la centralità e la visibilità che le spetta nel panorama internazionale della moda - ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore alla Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale -. Un percorso che siamo impegnati a sostenere insieme alle aziende, agli operatori e ai protagonisti del settore per rendere ancora più riconoscibile il brand e lo stile Roma in Italia e nel mondo. Crediamo fortemente che la moda soprattutto a Roma debba recuperare il suo ruolo, senza aver un rapporto conflittuale con Milano o Firenze, facendo rete e recuperando il coraggio di saper competere a livello globale. Con questo progetto le vie vengono recuperate con interesse pubblico ma soprattutto con interventi privati. Questo è un rilancio di gamma, Roma deve diventare una città internazionale, in tema di bellezza e stile dobbiamo alzare l’asticella». Un impegno che trova conferma nella prima nomina di un assessore con esplicita delega alla Moda, sull’esempio delle giunte di Milano e Firenze.