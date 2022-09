«Con il volano del Pnrr Pescara scommette sulla qualità della vita»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più attrattiva nonostante la crisi post-Covid - è la città che fa registrare il miglior saldo migratorio tra i Comuni fino a 250mila abitanti - ma anche con un aumento della povertà, come nel resto d’Italia. Problemi nazionali ma Pescara con il sindaco Carlo Masci (Forza Italia) cerca il suo posto nel futuro con il turismo e i servizi, sfruttando come volano il Pnrr, 65 progetti per 78 milioni di investimento tutti sul fronte ambientale e dell’efficientamento energetico «per scommettere sull’innalzamento della qualità della vita». E soprattutto la Bei, caso eccezionale per le città di dimensione medio-piccole, ha finanziato con 35 milioni di euro la transizione verde centrata su clima, economia circolare e smaltimento di rifiuti. E c’è anche una scommessa culturale per la città di D’Annunzio e Flaiano: tentare una proposta sull'arte con la recente inaugurazione del museo Imago e con le opere del museo dell'800, una realtà unica e interessante per l’Abruzzo che racconta la pittura di quel periodo tra Italia e Francia, nato dalla passione e dalla collezione di Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta.

Sindaco di Pescara. Carlo Masci (Fi)

Qual è il bilancio economico del post-Covid? E com'è andata la stagione turistica?

Quest'estate abbiamo riconquistato una centralità turistica che apparteneva al nostro vissuto, spinta non solo dalla voglia di tornare a muoversi ma anche dai risultati ottenuti con una politica attenta ai temi ambientali che ci è valsa la conquista consecutiva della Bandiera blu (2021 e 2022) e dalla crescita del nostro scalo aeroportuale che ha allargato su scala internazionale il mercato delle vacanze. Abbiamo poi un’offerta culturale che va dal Festival jazz, il primo in Italia; i Premi Flaiano; il Festival dannunziano e quello del liberty e poi i musei – quello dell'Ottocento, delle Genti d'Abruzzo, Cascella, Imago - in modo da intercettare turisti di tutte le fasce d'età.

Il grosso del cambiamento, per ora solo sulla carta,

arriverà con i finanziamenti

del Pnrr: quanti sono e in che direzione vanno?

Il nostro Pnrr è all'insegna dell'innalzamento della qualità della vita; abbiamo puntato sulla sostenibilità ambientale e sull'efficientamento energetico. Abbiamo presentato 65 progetti per circa 78 milioni di euro. Quelli di rigenerazione urbana, contro il dissesto urbano e per la difesa della costa sono stati finanziati mentre quelli per il sociale, lo sport, i teatri e il biciplan sono stati già ammessi a finanziamento. La Banca europea per gli investimenti, caso unico per le città medio-piccole, ha finanziato con 35 milioni di euro la transizione verde di Pescara, promuovendo un articolato progetto da 58 milioni sulla strategia climatica per il periodo 2021-2025 che riguarda economia circolare, efficienza energetica e gestione dei rifiuti solidi.