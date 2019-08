Con il voto su Rousseau uno sgorbio costituzionale e due sgarbi alle istituzioni

Evidentemente, una volta dato l’avvio a questa procedura, non vi è spazio per una interrogazione a soggetti estranei al dialogo istituzionale. E qui sta lo sgorbio costituzionale, e lo sgarbo al Presidente della Repubblica.



La base del M5S, attraverso la piattaforma Rousseau oppure con qualunque altro metodo, avrebbe potuto ben essere consultata prima di iniziare le trattative con il Pd o anche prima di chiuderle e di portare la proposta al Capo dello Stato. Ma nell’attuale fase, in cui Mattarella dovrebbe – a questo punto la prudenza suggerisce il condizionale – affidare l’incarico a una personalità indicata da una maggioranza coesa, almeno sul programma presentato, personalità che deve avere la ragionevole aspettativa di contare già sull’appoggio di parlamentari che ne sostengano l’azione di governo.



Se lo sgorbio consiste nell’introdurre una variabile ignota al procedimento di risoluzione delle crisi, lo sgarbo sta nel non rispondere a tono alla domanda formulata dal Quirinale. Come detto, era stata chiesta una precisa assunzione di responsabilità da parte degli eletti, una risposta sottoposta a condizione non è una replica coerente. Insomma, Mattarella ha precisato che avrebbe conferito l’incarico solo in presenza di quadro politico chiaro. Il fatto che il partito politico di maggioranza relativa non sia in grado di dare un segnale nei tempi previsti dal Presidente significa stare sotto al minimo costituzionale accettabile.



Si badi: non è solo questione di ritardare di una settimana l’iter che dovrebbe portare al voto di fiducia. Il danno peggiore è quello di creare caos istituzionale e, con esso, alimentare quel discredito nelle istituzioni, che non hanno certo bisogno di tali depressive iniezioni.

Una simile iniziativa, va detto, costituisce anche uno sgarbo al Parlamento e, più precisamente, al gruppo parlamentare del M5S. Si tratta né più né meno della umiliazione del loro ruolo. Con l’interrogativo alla piattaforma Rousseau viene sottratta al gruppo parlamentare una delle sue attività tipiche, lasciando che sia una decisione esterna a guidare la mano dei suoi deputati e senatori. E non si tratta, come ognuno nota, di un aspetto di poco conto, ma della decisione politica più rilevante, il che costituisce una concessione a una concezione mortificante della democrazia rappresentativa. Se questo nascituro Governo doveva ripristinarne le regole, questo passaggio non va in tale direzione.