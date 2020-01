Conad chiude gli uffici Auchan Licenziati 817 impiegati Coinvolte le maestranze che lavorano in tutte le strutture territoriali di Enrico Netti

3' di lettura

L’acquisizione di Auchan da parte di Conad sembra diventare sempre più l’Ilva della Gdo italiana. Margherita distribuzione ha avviato la messa in mobilità di ben 817 lavoratori impiegati in tutte le strutture di sede. I tagli più drastici colpiscono il quartier generale di Rozzano, nel milanese, dove lavorano 456 impiegati che si aggiungono ai dirigenti per i quali da qualche tempo sono in corso le procedure di riduzione e messa in mobilità. Tutte le altri sedi periferiche sono colpite dai tagli con tutti gli uffici distaccati.

Il tutto avviene secondo il piano industriale di Margherita distribuzione, bad company che fa capo a Bdc Italia, società creata da Conad e da Wrm del finanziere Raffaele Mincione, da portare a termine entro il primo semestre 2020. Nella prima fase si interviene sul contenimento dei costi, incluso quello del lavoro, per poi recuperare marginalità e profitti con l’adozione del modello Conad, in particolare sul piano commerciale. Gli esuberi sarebbero oltre 6.100 ma 3mila addetti rientrenanno in Conad portando cosi, secondo il gruppo bolognese, il numero degli esuberi a 3.105 lavoratori.

«L’annuncio dello svuotamento delle sedi, oltre a mettere nel panico 817 persone, esplicita che la vertenza precipiterà velocemente - commenta Alessio Di Labio, segretario nazionale della Filcams Cgil -. Su questo il Mise e il ministero del Lavoro dovranno finalmente responsabilizzarsi e avere un ruolo attivo e non di semplici spettatori».

Margherita Distrizione, secondo il gruppo bolognese, nell’ultimo biennio ha fatto segnare un -4,7% dei ricavi su base annua e ricavi medi per superficie inferiori del 50% rispetto alla media del mercato oltre alla disaffezione della clientela. Si parla di ricavi stimati in calo del 10% nel 2019. Ai lavoratori in mobilità vengono offerti, sussistendone i presupposti, un pacchetti di strumenti per attutire gli effetti del provvedimento. In questo scenario potrebbero essere adottati piani di riqualificazione o/e ricollocazione, pensionamenti e pre pensionamenti, outplacement, mobilità volontaria e incentivata. In quest’ultimo caso si ipotizza 34mila euro lordi, di fatto un anno di stipendio, per chi tra i 817 addetti in mobilità si licenzierà.

Da ricordare che l’acquisizione di Auchan Italia da parte di Conad avvenne senza debiti pregressi e con un capitale sociale di un miliardo di cui 500 milioni versati da Auchan holding per coprire circa 30 mesi di possibili perdite. In quella che poi Francesco Pugliese, patron di Conad, definiva un salvataggio in nome dell’italianità è stato chiesto «un intervento straordinario ai fornitori come parte di un pacchetto di attività per il rilancio di Auchan» come recita una nota di Conad. Un contributo “una tantum” sotto forma di extra sconto, fino al 20% applicato sulle fatture di luglio e agosto 2019. Una terapia che secondo Conad avrebbe allineato le performance di Auchan alla media del mercato (+0,9% alla 41esima settimana 2019). Un risultato sufficiente per fare dire a Conad «il primo ritorno alla crescita registrato sulla rete Auchan».