Conad, fatturato 2022 a 18,45 miliardi di euro: +8,5%

Secondo i dati di preconsuntivo, Conad ha registrato nel 2022 un fatturato complessivo di 18,45 miliardi di euro, in crescita del +8,5% sul 2021. Il marchio ha consolidato la propria quota di mercato, superando quota 15%, con una crescita delle vendite a parità di rete del 4,4%. In questo scenario, hanno giocato un ruolo fondamentale la crescita dei concept – come parafarmacia, ottico, pet store e distribuzione carburanti – con un +8,6%, il proseguimento della crescita delle grandi superfici Spazio Conad (+4,7%) e il ritorno in positivo dei canali di prossimità dopo il calo del 2021 (+5,5%).

Aumenti dei listini

«Questi ultimi anni ci hanno visto correre tanto per crescere e diventare i numeri uno della grande distribuzione in Italia. La sfida per il futuro è quella di continuare a migliorarci, passo dopo passo, per generare benefici sempre più consistenti sulle comunità che serviamo ogni giorno e sulla filiera agroalimentare nazionale», ha commentato l’amministratore delegato Francesco Pugliese.

«In quest'ultimo anno, abbiamo assorbito una parte importante degli aumenti dei listini delle aziende fornitrici, andando ad erodere così i nostri margini. Ora non abbiamo più spazio per farlo e per questo, insieme a tutto il mondo della distribuzione, chiediamo una azione di responsabilità all'intera filiera. Dobbiamo difendere il potere di acquisto dei consumatori, delle famiglie, che sono quelle che fanno lavorare tutti noi. Ritengo sia importante che ci si accordi, lungo tutte le filiere, per una proroga dei contratti in corso, mantenendone le condizioni, per i primi tre mesi del 2023», ha proseguito l’ad, aggiungendo: «Non dobbiamo correre il rischio di una frenata dei consumi ad inizio anno».

2 miliardi di investimenti

In un contesto economico e sociale così delicato, Conad conferma il piano di investimenti nel triennio 2022-2024 di 2,08 miliardi di euro, di cui 701 milioni verranno utilizzati nel 2023, secondo i quattro pilastri strategici dell'insegna: canalizzazione, digitalizzazione, focus su prodotti a marchio Conad e sostenibilità.

Digitalizzazione

«Nel 2022 abbiamo raggiunto i livelli di crescita che ci aspettavamo su tutti i principali indicatori economici. Questo è stato possibile grazie al piano di investimenti triennale per il rinnovamento della rete di vendita e con lo sviluppo dell'insegna verso la digitalizzazione - grazie al debutto dell'e-commerce Hey Conad e i servizi aggiuntivi che orbitano attorno alla semplice spesa online -, oltre alla crescita e ampliamento della nostra offerta MDD (prodotti a marchio Conad, ndr)», ha aggiunto il direttore generale Francesco Avanzini. «La MDD Conad ha conquistato il 32,4% di quota sul totale del largo consumo confezionato a livello Italia (canale super) con un fatturato pari a 5,4 miliardi, in crescita del +12,6% a valore rispetto al 2021», sottolinea.