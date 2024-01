Conai: «Sugli imballaggi la Ue riveda il regolamento»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Regolamento europeo imballaggi: dopo che il Parlamento e il Consiglio Ue hanno espresso la propria posizione tra novembre e dicembre, ci si avvia in questo mese di gennaio al momento del Trilogo: il negoziato tra questi due organi e la Commissione per arrivare a un testo finale condiviso, con il termine della legislatura all’orizzonte e le elezioni a giugno.

Il presidente di Conai, il consorzio nazionale imballaggi, Ignazio Capuano, traccia un bilancio dei testi votati finora con uno sguardo a quello che succederà: «Spero che la posizione e gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo possano trovare accoglimento nel Trilogo. Mi sembra la posizione più neutra che ci consente di mantenere, come Paese, le nostre specificità positive. L’Italia ha già raggiunto gli obiettivi di riciclo degli imballaggi del 70% che l’Ue chiede al 2030: siamo al 71,5%. Poi il testo varato dal Consiglio Ue il 18 dicembre è abbastanza diverso. E L’Italia si è isolata. Quindi è difficile dire cosa aspettarsi».

Loading...

Entrando nel merito delle misure contenute nel testo del Parlamento e del Consiglio, il presidente di Conai si sofferma su una criticità rimasta nell’impianto normativo: l’obbligo di dotarsi di sistemi di deposito con cauzione (Drs), il vuoto a rendere. «Nel testo del Parlamento la soglia oltre la quale scatta quest’obbligo è la raccolta dell’85% di bottiglie in Pet e lattine. Per queste ultime in Italia abbiamo tassi superiori, mentre per il Pet siamo intorno al 70 per cento. Dobbiamo crescere e incrementando la raccolta selettiva riteniamo di poterci avvicinare. Il Consiglio ha poi aggiunto un’esenzione per gli Stati con un tasso di differenziata superiore al 78%». Nel nostro Paese, edizione 2023 del Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra alla mano, siamo al 65,2 per cento.

Perché il Drs è visto come una criticità? Perché l’Italia è un Paese dove con il Decreto Ronchi del 1997, e la nascita dello stesso Conai, per la gestione degli imballaggi si è scelto di percorrere la strada Epr (responsabilità estesa del produttore): le aziende che producono packaging versano un contributo per finanziare poi raccolta e riciclo anche dove il mercato non lo rende conveniente. L’introduzione di un’opzione concorrente rischia di indebolire questo impianto. Senza considerare i costi correlati e su chi debbano ricadere.

«Con l’Epr, l’azienda resta responsabile del fine vita degli imballaggi che immette sul mercato. Con il Drs, invece, la responsabilità dell’azienda finisce nel momento in cui vende al consumatore che paga la cauzione in grado di garantire il circuito di riutilizzo o riciclo. Non ci sono certezze sull’efficacia del sistema Drs su larga scala. Lo stesso regolamento rimanda ad analisi del ciclo di vita, non ancora realizzate, per verificarlo», sottolinea Capuano.