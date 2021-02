Conair (Babyliss) cresce con innovazione e made in Italy

Conair Italy grazie al brand BaByliss, è tra i leader di mercato in Europa nella cura della persona con una quota del 15% nel segmento hair care & grooming. In Italia detiene il 52,5% a volume del mercato degli arricciacapelli automatici, l’11,6 % delle spazzole ad aria per capelli e l’8,2% nel comparto fortemente tecnologico degli asciugacapelli con motore digitale ultraleggero.

Gli investimenti nel digital

Il 2020 è anche stato un anno di cambiamento digitale: Conair Italy ha lavorato sull’immagine dei suoi brand BaByliss e Cuisinart, rinnovando completamente i siti web, il canale e-commerce e le pagine social. I consistenti investimenti in comunicazione digital e le collaborazioni con importanti influencer, hanno dato visibilità alle marche, accelerando il sell out dei prodotti tanto da ammortizzare l’impatto negativo dei lockdown; ne è un esempio la crescita importante delle vendite al pubblico durante il periodo Black Friday e natalizio, che rappresenta un momento di picco del mercato del piccolo elettrodomestico: in questa fase il sell out di Conair Italy è cresciuto in maniera importante con un incremento di fatturato del 16% rispetto al 2019.

Il 2021

«Anche per il 2021 ci aspettiamo una crescita a doppia cifra - ha concluso David De Vanna -. Sarà un anno caratterizzato da importanti lanci di prodotto: nelle prossime settimane con Babyliss presenteremo una piastra per capelli super vapore, un arricciacapelli automatico a vapore, un phon e una spazzola con tecnologia plasma. Alla fine di marzo Cuisinart lancerà invece una gamma completa di piccoli elettrodomestici per la cucina cordless, 5 nuovi prodotti dal cuore tecnologico e dal design all’avanguardia, che rappresentano una perfetta risposta ai trend di mercato e alle nuove esigenze dei consumatori finali».