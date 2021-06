Conair (BaByliss e Cuisinart) acquisita dal fondo American Securities LLC

2' di lettura

Conair Corporation - società, a cui fanno capo i marchi BaByliss (hairstyle e grooming) e Cuisinart (elettrodomestici di alta gamma per la cucina) - è stata acquisita dal fondo American Securities LLC, una delle principali società di private equity statunitense. Per l’azienda - che ha sede a Stamford (Connecticut) e un fatturato di oltre 2 miliardi di dollari - - l’operazione rappresenta un importante passo verso un’ulteriore crescita a livello mondiale.

Fondata nel 1959 da Leandro Rizzuto, oggi Conair vende i suoi prodotti in più di 120 paesi in sei continenti. L’acquisizione prevede che alcuni membri della famiglia Rizzuto manterranno una partecipazione di minoranza in Conair.

Loading...

«Questa importante operazione segna una nuova fase strategica per Conair - ha commentato David De Vanna, direttore generale di Conair Italy -. Darà all’azienda un determinante impulso alla crescita,consentendo di accelerare il processo di sviluppo, espansione e distribuzione di prodotti innovativi e di alta qualità nei diversi segmenti di nostro riferimento».

In Italia, Conair, con i suoi marchi Babyliss, BaBylissPRO e Cuisinart, ha chiuso i primi 4 mesi del 2021 con vendite nette in salita del 79% rispetto allo stesso periodo del 2020. La crescita dei primi 4 mesi del 2021 consolida i dati positivi dell’anno fiscale passato, che hanno visto la filiale commerciale italiana, crescere del 17% nelle vendite nette e portare un utile positivo in deciso aumento.

Conair Italy produce phon made in Italy di alta gamma nella fabbrica di proprietà a Bergamo. Per quest’anno si prevede una produzione di circa 1,5 milioni di pezzi, che verranno poi esportati in tutto il mondo.«La produzione made in Italy di parte del catalogo, ci ha dato l’elasticità produttiva necessaria asuperare le problematiche di shortage, che chi ha stabilimenti produttivi localizzati prettamente nel Far East ha dovuto fronteggiare» aggiunge De Vanna. Altrettanto importante è stata la spinta generata dal rinnovo dei siti web e dell’e-commerce di BaByliss e Cuisinart, uniti a consistenti investimenti in comunicazione digitale.