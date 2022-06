Concerti, crolla tettoia del palco di Elisa: 2 feriti a Bassano del Grappa

Ascolta la versione audio dell'articolo

È crollata la tettoia del palco per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa: due persone sono rimaste ferite. Secondo quanto si è appreso, la tettoia del palco era stata già montata, ma si è piegata a 45 gradi crollando sulla base del palco. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nel parco Ragazzi del ’99 a Bassano del Grappa. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti non gravi sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sul posto il personale dello Spisal, carabinieri e polizia di stato. Sono ora attese della autogru per la rimozione del tetto.

Elisa è stata costretta a rinviare la data di debutto del suo «Back to the Future Live Tour». Sulle stories di Instagram, l’artista ha condiviso un messaggio dell’organizzazione per avvisare i fan possessori dei biglietti. «A causa del cedimento del palco dell’organizzazione locale che avrebbe dovuto ospitare la prima tappa del tour di Elisa, il concerto in programma martedì 28 giugno al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa è stato rinviato al 3 agosto 2022. I biglietti restano validi», si legge nel messaggio pubblicato su Instagram. A questo punto, se il resto del calendario rimarrà invariato, la data di debutto del tour sarà quella del 30 giugno a Nichelino