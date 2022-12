Concerti in piazza, fuochi d’artificio e grandi eventi, Torino marca le differenze rispetto all’era Appendino

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una piazza con una capienza pari a 12mila persone per il concerto di Capodanno. Sembra routine ma per la Città di Torino è un cambiamento importante. Tra quelli da mettere nell’elenco delle cose che, sul campo, differenziano la giunta Lo Russo da quella di Chiara Appendino. All’inizio dell’amministrazione della prima cittadina del Movimento Cinque Stelle c’era stata la tragedia di piazza San Carlo, il processo e poi la condanna, con rito abbreviato. Piazze dunque quasi bandite per tutto il mandato, complice anche la pandemia nell’ultimo periodo.

L’attuale sindaco Stefano Lo Russo è stato l’avversario politico numero uno della sindaca Appendino in Sala Rossa, l’Aula che ospita il Consiglio comunale. Dunque la volontà di segnare una differenza profonda rispetto alla prima cittadina che l’ha preceduto è forte. Anche se un anno e mezzo di Governo della Città, forse, non è ancora un periodo abbastanza consistente per segnare grandi differenze.

Poche settimane dopo l’elezione, nel 2021, il Sindaco Lo Russo ha scelto di tornare ad una tradizione molto sentita in città, quella dei fuochi d’artificio durante la festa di San Giovanni, sacrificati dalla Appendino in nome dell’innovazione e sostituiti dallo spettacolo di droni. Sin da subito poi è stato chiaro che l’approccio della Città con i grandi eventi sarebbe cambiato, anche se va dato merito alla sindaca Appendino di aver lavorato bene per portare a Torino le Nitto Atp Finals di Tennis. Una eredità importante che il sindaco Lo Russo e la sua Giunta hanno saputo valorizzare.

Discorso diverso va fatto invece per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. In quel caso la sindaca Appendino si è tirata fuori ma il sindaco Lo Russo sarebbe pronto a tornare in partita. Durante la conferenza stampa di fine anno lo ha ribadito più volte: «Siamo pronti e disponibili a mettere a disposizione gli impianti perché la cosa che più ci sta a cuore è che l’Italia faccia una buona figura a livello internazionale».

Al Sindaco Lo Russo è riuscita, con il Governo Draghi, una manovra importante sul bilancio, gravato da un livello di debiti tra i più alti d’Italia, grazie al “Patto per Torino”. Si è assicurato un contributo a fondo perduto pari a 1,2 miliardi di euro per i prossimi venti anni, allontanando il rischio di default, dopo che a febbraio scorso però era stato costretto ad aumentare l’aliquota comunale Irpef per far fronte agli impegni di bilancio.