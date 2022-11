Concerti, ricavi da 450 milioni (+43%) tra gennaio e settembre. Vasco a Trento il più visto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un incremento degli spettatori del 37% e una crescita dei ricavi del 43% rispetto al 2019, l’ultimo anno senza Covid. Ci si attendeva il boom degli spettacoli dal vivo in questo 2022 di recuperi e nuove date. E boom è stato: lo rivelano i dati Siae gennaio-settembre, forniti nell’ambito della Milano Music Week. Il numero complessivo degli spettacoli è stato pari a 24.119 con 13.013.269 ingressi mentre la spesa al botteghino ha totalizzato la cifra di 450,5 milioni con un prezzo medio del biglietto di 35 euro. Da gennaio a settembre 2019 invece il numero degli spettacoli era 29.951 con 12.263.624 ingressi mentre la spesa al botteghino era stata pari a 369,4 milioni con un prezzo medio di biglietto di 30 euro.

Quindi nel 2022, a fronte di una diminuzione del 19% degli spettacoli, si registra un aumento degli spettatori del 6% e della spesa al botteghino del 22%. Il pubblico è tornato in massa ad affollare soprattutto i luoghi di spettacolo all’aperto, come testimonia la top ten dei concerti di musica legger, che sono stati ospitati in location come il Circo Massimo a Roma o l’Arena Campovolo di Reggio Emilia. Da sottolineare l’elemento di novità rappresentato da luoghi come la Trentino Music Arena, dove si è svolto il mega concerto di Vasco Rossi del 20 maggio scorso che con i suoi 111.881 spettatori guida la classifica dei concerti di musica leggera. Si tratta soprattutto di un pubblico giovane, più disponibile a frequentare luoghi affollati, ma al boom di presenze ha contribuito anche il recupero di date che erano state cancellate negli anni della pandemia e per le quali erano già stati venduti i biglietti.