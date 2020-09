Concerto per l'Italia: la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly in Piazza Duomo e in tv Torna la musica dal vivo in Piazza Duomo con il concerto gratuito nel cuore della città, il primo dopo la chiusura causata dal Covid. Allestita la Piazza con 2.600 posti a sedere distanziati, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Domenica 13 settembre alle 20.30 la Filarmonica della Scala, il main partner UniCredit e lo sponsor Allianz Italia, con il sostegno di Esselunga, presentano Concerto per l'Italia.

Dal sagrato del Duomo di Milano, l'annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città in una sala da concerto sotto le stelle, diventa l'omaggio all'Italia della Filarmonica della Scala.

Per la prima volta, dopo la sospensione dei concerti dovuta all'emergenza sanitaria che aveva riguardato anche il tradizionale appuntamento di inizio estate, torna dunque la musica per il grande pubblico in Piazza Duomo.

Permangono tutte le disposizioni di sicurezza: la piazza sarà allestita con 2.600 sedute distanziate, in questo primo grande appuntamento dopo le limitazioni imposte dal Covid. L'accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria a partire dal 7 settembre sul sito www.openfilarmonica.it.

Prosegue la collaborazione con la Rai e RaiCom: per permettere la più ampia partecipazione il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Cultura su Rai 5, Radio 3 e RaiPlay in Italia, su Arte in Europa e distribuito in oltre 20 paesi nel mondo incluso Medio Oriente, Nordafrica (paesi MENA), Giappone e Cina.